El colombiano Jona Camacho hace con 'Memento' una oda al 'rythm and blues'

México, 29 may (EFE).- El músico colombiano Jona Camacho presentó este viernes 'Memento', su 'primer disco en serio' que contiene 13 canciones en las que navega por su experiencia en la música para llegar al 'rythm and blues', el género en el que más cómodo se siente.

'A mí siempre me gustó el RnB, incluso cuando estaba en bandas de grunge o metal en la parte vocal siempre me pareció que la investigación iba hacia 'rythm and blues' y sentía la energía de hacerlo. Y estudiando artistas del género, de manera intuitiva empecé a hacerlo', explicó hoy en una entrevista con Efe el también productor y compositor.

La mayoría de las pistas son en castellano, algo que todavía no es muy habitual en este estilo pero que a él le salió de forma natural y considera que esta lengua le añade 'algo bien bonito y bien latino' que solo le puede dar la lírica del español.

Aun así, hay muchos otros géneros a los que se ha acercado, ya que desde pequeño estudió música en un conservatorio, y cree que, aunque las etiquetas pueden ser necesarias, 'hay que ir conduciendo hacia el espectro de hacer música gracias a lo que uno ha aprendido'.

'Yo tengo un gran respeto por la música en general y siempre digo no existe mal género, si no mal compositor. (...) Mozart, Rachmaninov, Hindemith o Beethoven están ahí encerrados dentro de la lírica del bolero también', añadió.

EXPLORACIÓN DE SONIDOS E IMÁGENES INMERSIVAS

Camacho se describe así mismo como 'nerd' por lo mucho que le gusta experimentar con las tecnologías, y tanto es así que próximamente presentará un proyecto sobre su disco en el que el oyente podrá percibir sonido binaural mientras visualiza un videoclip con tecnología 360 grados de las canciones de su disco.

El sonido binaural es aquel que siendo grabado mediante el uso de dos micrófonos colocados como si fuesen los oídos de una persona, intenta crear una sensación de sonido 3D similar a la de estar físicamente en el lugar donde se producen los sonidos.

'Siempre me ha gustado esa parte de modelación en 3D de forma autodidacta y este año estuve viendo algunas experiencias sonoras binaural y dije: 'ok, voy a mostrar las canciones con este efecto' y esto unifica el concepto de 'Memento'', explicó.

Así que el músico se atrevió a crear toda este mundo alrededor de su proyecto partiendo de la base de que no hay mucho contenido de este tipo en el que interactúen estas tecnologías sonoras con vídeos y música original del mismo artista.

A pesar de que no hay fecha de estreno para la parte de 360 grados y el sonido binaural de 'Memento', Camacho es consciente de que el público lo puede recibir de maneras diversas, ya que no es tan sencillo como darle al play y escuchar un disco, sino que hay que dedicar cierto esfuerzo para poder vivir la experiencia completa.

'Es algo que va a ser poco a poco más natural pero todavía es nuevo. Yo lo veo necesario por la pandemia, tienes que estar en casa y estas experiencias permiten que te olvides un poco de la realidad', expresó.

Pero la industria musical se encuentra en un cambio constante y desde hace algunos años asomó la cabeza el fenómeno del artista multidisciplinar, como Camacho, que compone, interpreta y produce su música de forma más económica que antes, lo que el artista consideró 'un arma de doble filo'.

'Siento que también se ha perdido calidad en el sonido y que el consumo de la música por esa masividad se convierte en un chicle que lo masticas y lo botas al poco tiempo. (...) Pero naturalmente se va limpiando y uno se queda con lo que realmente es más sincero y tiene más fondo que hacer una canción igual al éxito anterior', detalló.

Hasta el estreno del disco completo, el cantante había publicado 'Te choca te checa' junto a Vanessa Zamora, un tema entre lo urbano y lo funk que ya cuenta con más de un millón de visualizaciones en YouTube.

El concierto de presentación se tuvo que cancelar a pesar de sus ganas de tocar el pasado 23 de mayo en la sala Plaza Condesa de Ciudad de México, donde radica actualmente y un lugar del que disfruta por 'la comida y la gente', ya que ha disfrutado de colocar 'un venenito' del 'rythm and blues' en artistas mexicanos que están trabajando con sonidos nuevos. EFE

