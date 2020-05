El colombiano Nicolás Sáenz ve el regreso como 'volver a aprender a montar'

Bilbao, 18 may (EFE).- El colombiano Nicolás Sáenz, corredor del equipo portugués de categoría Continental Efapel afincado en la localidad vizcaína de Abadiño, ha confesado que abandonar la 'tiranía del rodillo' y regresar a la carretera a entrenar después del confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha sido 'como volver a aprender a montar de nuevo'.

'Los veinte primeros metros se me hicieron muy raros. La sensación de que se moviese la bicicleta me resultó hasta extraño', confiesa el corredor de 22 años, en declaraciones distribuidas por su equipo.

Sáenz asegura que, a pesar de la larga inactividad, se encuentra 'mejor de lo que esperaba' y percibiendo 'buenas sensaciones' en esas sesiones que realiza desde hace unos días por las carreteras de Bizkaia, donde confiesa que se encuentra 'como en casa'.

'Me he notado con fuerzas y con muchas ganas, creo que estoy entrenando bastante bien. Este iba a ser mi primer año completo como profesional tras la desaparición del Postobón el año pasado, pero desgraciadamente esta pandemia a vuelto a trastocar todos mis planes', explica.

El corredor estrenó la temporada en febrero el Tour de Colombia (38º en la General, 18º en la clasificación de Jóvenes y 15º en la contrarreloj inaugural) y disputó su última carrera en la Vuelta al Algarve, en la que sufrió una 'dura caída' que no le impidió finalizar la prueba.

'No me permitió hacer la carrera que hubiese querido, pero ya estaba recuperado para seguir peleando. Quería aprovechar mis oportunidades e intentar hacer buenos resultados, quería demostrar mi potencial. Pero con el parón no ha sido posible', lamenta.

El colombiano confía en poder disputar, si finalmente las condiciones sanitarias permiten que se lleve a cabo, la Volta a Portugal programada del 29 de julio al 11 de agosto, 'uno de los objetivos de la temporada para el equipo' y para el propio Sáenz.

'Si finalmente no se disputa trataré de dejarme ver en toda aquella carrera que pueda correr de aquí al final de la temporada', concluye el ciclista. EFE

1010062