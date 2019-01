$!El combate a las pandillas en El Salvador se resiste a sucesivos gobiernos

Homicidios

El país cerró el 2018 con una tasa de homicidios de 50,3 por cada 100.000 habitantes, inferior a la de 103 de 2015, año que se posicionó como el más violento de la historia reciente de El Salvador.

Sanchéz Cerén se inclinó en 2015 por una estrategia de confrontación directa con la pandillas que mantuvo hasta los primeros meses de 2016, pero una nueva escalada de los homicidios y la masacre de 11 trabajadores lo llevaron a endurecer sus planes.

El mandatario llevó la lucha contra las pandillas a un nivel de “guerra”, como él mismo reconoció en marzo de 2016, con la creación de un comando elite de policías para dar caza a los pandilleros y la aplicación de medidas carcelarias más férreas.

“Todas las medidas que hemos tomado van en el sentido de combatirlos, aunque algunos digan que estamos en una guerra, pero no queda otro camino, no hay espacio para diálogo, no hay espacios para treguas”, sostuvo el mandatario.

Esta nueva estrategia, en cuyo marco proliferaron las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos policiales y militares, supuso una ruptura completa con los planes de sus antecesor, Mauricio Funes (2009-2014), también del FMLN.