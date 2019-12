El comercio de larga de distancia de madera apuntaló el Imperio Romano

Washington, 4 dic (EFE).- Dos docenas de vigas de roble, excavadas en el centro de Roma, han dado a los arqueólogos e historiadores pistas sobre el comercio de las maderas procedentes de varias partes del imperio y usadas en la construcción, los astilleros y como leña, según un artículo publicado este miércoles en Public Library of Sciences (PLoS ONE).

Mauro Bernabei, del Consejo Nacional de Investigación de Italia, y sus colegas analizaron las vigas extraídas durante la construcción del tren subterráneo (Metro) de Roma entre 2014 y 2016.

Los maderos formaban parte de un pórtico en los jardines de Via Sannio, en lo que otrora fue una propiedad rica y muy decorada. El sitio arqueológico se encuentra entre la antigua muralla Aureliana y la Línea C del tren subterráneo de Roma, cerca de la basílica de San Giovanni in Laterano.

El artículo indicó que todos las vigas y postes estaban bien conservados ya que estaban saturados de agua. En su mayoría, las vigas miden 3,60 metros y la más corta mide 1,15 metros. Los postes redondeados miden de 60 a 65 centímetros de largo con un diámetro de 3,5 a 8 centímetros.

'Una cuestión importante para nuestra comprensión de la historia romana es cómo estaba estructurada la economía del Imperio, y cómo estaba organizado y se logró el comercio de larga distancia dentro de las provincias y entre ellas', señaló el artículo.

'Además, todavía no se ha aclarado si los maderos grandes para la construcción usados en Italia provinieron de los extensos bosques en regiones templadas al norte de los Alpes y fueron transportados a la región mediterránea, escasamente arbolada, en el sur', agregó.

El equipo de Barnebai recurrió a la dendocronología, la ciencia que data los anillos de crecimiento de los árboles y analiza los patrones espaciales y temporales de procesos físicos, biológicos y culturales, y llegó a la conclusión de que los robles fueron talados entre los años 40 y 60 EC en las montañas del Jura en el nordeste de Francia.

'Es muy probable que los maderos hayan sido transportados a la Ciudad Eterna por los ríos Saona y Ródano y luego a través del mar Mediterráneo', apuntó el estudio.

'Esta rara evidencia dendrocronológica de la capital del Imperio Romano da nuevo ímpetu al debate sobre la probabilidad de transportar maderas sobre largas distancias dentro de las provincias romanas y entre ellas', agregó.

Los autores citaron a Plinio (23/24-79 EC): “Mille praetera sunt usus earum, sine quis vita degi non possit”, (La madera tiene mil usos y, sin ella, la vida sería imposible), como ratificación del valor que la madera tenía para los romanos.

'La madera era importante para cualquier aspecto de la vida cotidiana desde la construcción de edificios a la calefacción, y desde la construcción de barcos a la metalurgia', añadieron. 'En latín, la distinción entre la madera para quemar (lignum) y la madera para construcción (materia) es indicio al respecto'.

En español la distinción se ha perpetuado, de manera una cosa es la leña para el fuego y otra la madera para la construcción.

La demanda de madera para la construcción, los astilleros y las máquinas de guerra durante el imperio romano fueron inmensas, lo cual llevó al agotamiento rápido de los bosques en torno a la capital y en buena parte de los montes Apeninos.

A medida que el imperio se expandió la tala continuó en otras regiones y para los tiempos de Plinio, en el primer siglo de la era cristiana, algunos de los bosques de Argelia ricos en alerce africano ((Tetraclinis articulata), una madera muy apreciada por los romanos, ya estaban casi agotados y comenzó la tala en Marruecos.

Ya en las primeras décadas del siglo siguiente, el emperador Adriano creó un bosque imperial y marcó su perímetro con piedras inscriptas para preservar el cedro del Líbano. EFE