El concurso 'Equality shorts' impulsa el trabajo de las mujeres en el cine

México, 19 sep (EFE).- Con la intención de reducir la desigualdad de líderes mujeres en la industria audiovisual, el canal de televisión Lifetime y la Asociación Mundial de Mujeres de lo Audiovisual (WAWA) presentan 'Equality Shorts: Historias que encienden la igualdad', un concurso de cine para mujeres.

'Es un concurso en donde nosotros estamos abriendo la posibilidad de que las mujeres envíen sus cortometrajes con contenido producido y dirigido por mujeres, es una buena ventana para que muestren su trabajo', dice Carmen Larios, vicepresidenta sénior de programación y contenido de Lifetime Latinoamérica.

Según Larios, la desigualdad entre el número de mujeres que lideran proyectos audiovisuales con respecto a los hombres, fue una de las situaciones que impulsaron el proyecto que recibe los cortos desde el pasado 13 de agosto y que cerrará inscripciones el 5 de octubre.

'Las estadísticas son muy fuertes, las escuelas de comunicación están llenas de mujeres pero cuando llega el momento de ocupar los puestos profesionalmente no se ve su trabajo en estos, el contenido no llega, no tienen los mismos puestos de realización', explica la vicepresidenta.

'Equality shorts' es parte de la campaña 'Juguemos al igual en la pantalla' liderada por Lifetime y hasta el momento han sido recibidos más de 100 cortometrajes.

De los que sean recibidos se elegirán a los diez mejores, del que se resaltará el trabajo de una creadora con un premio especial monetario.

Sin embargo, los diez proyectos tendrán la oportunidad de aparecer en diferentes plataformas y medios de comunicación de Lifetime, así como por redes sociales.

'Lo más importante es que los cortos se den a conocer en las plataformas de Lifetime y dar reconocimiento a una mujer talentosa y su trabajo', explica.

La temática de los cortos está enfocada en los derechos humanos y tiene que exponer temas de igualdad, inclusión y diversidad de género relacionadas con la discriminación de la mujer, sus derechos, violencia de género, feminicidios, entre otros.

Los trabajos tienen que tener una duración de tres a cinco minutos y, aunque no están completamente excluidos los hombres, es un requisito que las mujeres tengan el rol líder.

'Las mujeres tienen que ser líderes en este proyecto, pueden ser las escritoras, las directoras, o ambos, pero puede ser un equipo multidisciplinario, multigénero, no queremos dejar a nadie fuera, solo queremos que la mujer tome el liderazgo y su nombre sea reconocido en la pantalla', apunta Larios.

Será el 16 de noviembre que se den a conocer los 10 cortos ganadores y estos llegarán a las pantallas de televisión en el mes de diciembre.

La selección correrá a cargo del jurado internacional conformado por el actor y presentador colombiano, Juan Pablo Llano, la productora mexicana de cine, Concepción Taboada, el especialista mexicano de televisión Álvaro Cueva, la modelo y actriz colombiana Natalia Reyes y Cecilia Gómez de WAWA. EFE