El Congreso de El Salvador investigará pagos ocultos a funcionarios

San Salvador, 12 jul (EFE).- La Comisión Política de la Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador acordó este lunes crear un grupo especial de diputados para investigar los pagos secretos en efectivo hechos a funcionarios durante gobiernos anteriores.

La referida comisión, de mayoría oficialista, se negó a incluir en dicha investigación las supuestas plazas 'ad honórem', cuyos titulares estarían recibiendo pagos en la Administración del actual presidente, Nayib Bukele, de la misma formación que el partido que domina el Parlamento, Nuevas Ideas.

De acuerdo con una investigación periodística del medio digital El Faro, durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014) se habrían entregado varios millones de dólares en sobresueldos que no eran declarados a Hacienda por los funcionarios.

El presidente de la Asamblea Legislativa y exsecretario privado de Bukele, Ernesto Castro, dijo que el propósito de la comisión 'es bien puntual y específico con el tema de los sobresueldos' y se negó a someter a votación la propuesta del opositor René Portillo Cuadra de incluir a funcionarios actuales.

'No estamos para cubrir corruptos, no importan de donde sea, no importa del Gobierno con el que sea, incluyendo este Gobierno', dijo Castro.

En diciembre de 2020, se dio una polémica en el país cuando funcionarios con plazas 'ad honórem', que supuestamente no cobran salario, ofrecieron en las redes sociales su sueldo para atender la emergencia de la covid-19.

Uno de los funcionarios fue el actual secretario jurídico de Bukele, Conan Castro, quien recientemente fue incluido en una lista de supuestos 'actores corruptos y antidemocráticos' elaborada por Estados Unidos.

El presidente del Congreso indicó que la investigación se iniciará con la gestión del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Entre los funcionarios que la investigación de El Faro señala que recibieron estos sobresueldos se encuentra el expresidente Salvador Sánchez Cerén, que durante la gestión de Funes fue vicepresidente y ministro de Educación.

La iniciativa debe ser ratificada por el pleno de la Asamblea Legislativa mañana martes y sus miembros, la mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas, juramentados. EFE

