El conocido periodista Andrew Marr deja la BBC tras 21 años

Londres, 19 nov (EFE).- El veterano periodista británico Andrew Marr, uno de los rostros más reconocibles de la BBC, anunció hoy que abandona la corporación pública tras 21 años para poder 'recuperar' su propia voz y disfrutar de 'mayor libertad'.

Marr, de 62 años, lleva trabajando como director de política para el canal público desde el año 2000 y desde 2005 presenta un espacio informativo de entrevistas los domingos por la mañana.

A partir de ahora, el escocés conducirá 'un programa en el que liderará la opinión' en la emisora LBC, un nuevo espacio en Classic FM, y escribirá para diferentes periódicos.

Al anunciar su marcha de la BBC en un comunicado emitido por Global, la compañía matriz de LBC y Classic FM, el periodista indicó que la vida política y pública del Reino Unido 'atravesarán una década todavía más turbulenta' y le 'apetece recuperar' su 'propia voz'.

'Venir a Global me da una nueva libertad para hacer un periodismo político de ritmo muy rápido, muy regular, en LBC sin filtros, con totalmente mi propia opinión', explicó.

La marcha del periodista sigue a las recientes críticas de la ministra británica de Cultura, Nadine Dorries, sobre Marr, a quien cuestionó su imparcialidad tras una entrevista mantenida con el primer ministro, Boris Johnson.

En respuesta a los comentarios de Dorries, Marr había opinado en su momento en un artículo difundido por 'The Spectator', que 'literalmente no hay nadie en este pequeño planeta azul que no tenga opiniones. En la BBC hacemos lo posible para dejarlas en la puerta, pero si no tienes alguna opinión, no estás pensando, y si no piensas, ¿qué utilidad podrías tener como entrevistador político?'.

Por su parte, el director general de la BBC, Tim Davie, resaltó hoy que Marr 'deja un legado sin parangón de entrevistas políticas sobresalientes y de programas insignia'. EFE

prc/si