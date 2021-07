El Consejo de Seguridad exige que se pare la reapertura de Varosha en Chipre

Naciones Unidas, 23 jul (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este viernes los anuncios sobre la apertura de una parte de Varosha, el barrio sellado de la ciudad de Famagusta, situado en la parte bajo influencia turca de Chipre, y exigió que se dé marcha atrás de manera “inmediata”.

“El Consejo de Seguridad reitera que cualquier intento de poblar cualquier parte de Varosha con personas que no sean sus habitantes es inadmisible y que no se debe llevar a cabo ninguna acción en relación con Varosha que no esté de acuerdo con sus resoluciones”, señalaron los miembros del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.

En una declaración consensuada, el Consejo de Seguridad “condena” el anuncio hecho el pasado día 20 por líderes turcos y turchochipriotas sobre la reapertura de parte de la zona y el levantamiento de sus estatus de área militar, lo que viola las resoluciones adoptadas a lo largo de los años en la ONU.

Ese movimiento fue dado a conocer por el primer ministro de la autoproclamada República del Norte de Chipre (RTNC), Ersin Tatar, durante un discurso con motivo de la celebración del aniversario de la ocupación turca del norte de Chipre en 1974 y en presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“El Consejo de Seguridad expresa su profundo pesar por estas acciones unilaterales que van en contra de sus resoluciones y declaraciones previas”, señalaron los quince países, que ya abordaron la cuestión en una reunión el pasado miércoles.

Así, exigieron que se dé marcha atrás de forma “inmediata” a este “curso de acción” y a todas las medidas adoptadas sobre Varosha desde octubre de 2020, al tiempo que avisa de que este tipo de acciones unilaterales pueden hacer aumentar las tensiones en la isla y dañar las perspectivas de un acuerdo negociado.

En declaraciones a los periodistas inmediatamente después de darse a conocer la declaración, el embajador de Chipre ante la ONU, Andreas Hadjichrysanthou, agradeció el pronunciamiento por parte del Consejo y subrayó que es fundamental que ahora se cumplan las resoluciones sobre Varosha.

Tras la invasión en 1974 de la parte septentrional de Chipre hubo un desplazamiento de cerca de 200.000 grecochipriotas hacia el sur y unos 60.000 turcochipriotas hacia el norte.

Las propiedades de los grecochipriotas expulsados fueron concedidas a turcochipriotas que habían sido desplazados del sur, a colonos traídos desde Turquía o a militares de los destacamentos desplegados.

En 1984 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que prohíbe el asentamiento en Varosha de personas que no sean sus habitantes y pide la transferencia de esta área a la administración de la ONU.

“La seriedad de los acontecimientos en Varosha no puede subestimarse como tampoco su impacto en la paz en Chipre”, insistió hoy el embajador chipriota. EFE

mvs/hc/cfa