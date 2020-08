El coronavirus vuelve a sacudir a la Serie A

Andrea Montolivo

Roma, 20 ago (EFE).- Tras el intenso ciclo de cincuenta días de competición, entre mediados de junio y principios de agosto, sin casos confirmados, una nueva ola de contagios está sacudiendo a los clubes de la Serie A, con positivos registrados en el Roma, el Nápoles o el Cagliari.

Andrea Petagna, delantero del Nápoles fichado procedente del Spal de Ferrara, dio positivo este jueves y es el último de una lista ya larga de afectados, en la que también están tres jugadores del Cagliari, el croata Filip Bradaric (ex del Celta Vigo), Luca Ceppitelli y Alberto Cerri, y el meta del Roma Antonio Mirante.

Además, hubo casos confirmados en clubes de la Serie B, como en el recién descendido Brescia, y en la cantera del Roma, con dos jugadores que han sido aislados tras conocerse su positivo.

Y es que en Italia el número de contagios está creciendo en los últimos días y tocó el último miércoles 642 nuevos casos por coronavirus, muy por encima de los 403 de este martes. Fue el número más alto desde el pasado mayo en el país.

En total, Italia ha tenido 255.278 casos desde que comenzó la epidemia a mediados de febrero y 35.412 muertos, según datos del Ministerio de Sanidad.

Todo ello genera alarma en la cúpula directiva del fútbol italiano, que lo dio todo para no abandonar definitivamente la última temporada, incluso durante la fase más aguda de la pandemia, y que no puede permitirse un nuevo parón.

La fecha para empezar la temporada 2020-2021 es el 19 de septiembre y muchos clubes tienen planeado regresar a entrenar estos días para realizar la pertinente preparación, algo que podría ser dificultado por la nueva ola de contagios.

Las vacaciones, que la mayoría de los futbolistas de la Serie A están pasando en unos hoteles en Cerdeña muy poblados por los 'famosos', parecen ser una de las principales causas del preocupante número de contagios que se están registrando en los clubes.

'He dado positivo en el test por el Covid-19. No tengo ningún síntoma, me siento bien y estoy aislado. Espero recuperarme pronto para regresar lo antes posible a entrenar con mis compañeros. Gracias por todos los mensajes de apoyo', informó este miércoles Mirante en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

En el Roma hay alarma pues Mirante, quien confirmó este miércoles su positivo, estuvo de vacaciones en Cerdeña junto a Nicoló Zaniolo, el serbio Aleksandar Kolarov, el armenio Henrikh Mhkitaryan, Leonardo Spinazzola o los brasileños Juan Jesus y Roger Ibañez.

El equipo entrenado por el técnico portugués Paulo Fonseca, que acabó su temporada el pasado 6 de agosto al caer eliminado contra el Sevilla en los octavos de final de la Liga Europa, tiene planeado volver al trabajo el próximo 27 de agosto.

El club, que tuvo a dos positivos en sus juveniles, ha interrumpido hasta la próxima semana las sesiones de la cantera y está realizando un proceso de limpieza total en el centro deportivo de Trigoria para garantizar la máxima seguridad.

El próximo 27 de agosto el Roma podría volver al trabajo con el español Pedro Rodríguez en sus filas, pues según pudo saber EFE se está sometiendo a fisioterapia antes de formalizar su acuerdo con el club capitalino.

El protocolo de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) aprobado por el Comité Científico Técnico prevé claras medidas en caso de positivos por coronavirus en las plantillas, con aislamiento del individuo afectado y ciclos de test a todos los que hayan estado en contacto con dicha persona.

Los clubes las seguirán con atención para contener este nuevo riesgo y favorecer el normal comienzo de la campaña el próximo 19 de septiembre.

Eso sí, pese a que el Gobierno manifestara en julio su voluntad de abrir al menos parcialmente los estadios a partir de septiembre, estos nuevos casos hacen complicado que haya espectadores en los coliseos a corto plazo. EFE