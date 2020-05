El COVID-19 no impide a los trabajadores uruguayos celebrar su día

Federico Anfitti

Montevideo, 1 may (EFE).- El mundo está colapsado por el COVID-19, la gente no puede reunirse, celebrar o protestar por el riesgo a contagiarse; sin embargo, esto no impidió que los trabajadores uruguayos se manifestaran en un nuevo aniversario del 1 de mayo.

En Montevideo cada año miles de trabajadores se reúnen en la Plaza 1 de Mayo para celebrar esta fecha conmemorativa. Allí, los representantes de la central sindical, el PIT-CNT, suelen dar un discurso en el que reivindican la lucha obrera y le hacen exigencias al gobierno de turno.

Este año fue diferente, ya que el COVID-19 no les permitió hacer su tradicional acto y la central sindical tuvo que sacar a la luz su creatividad e idear una nueva estrategia para mantener sus festejos, pero con los cuidados necesarios.

Fue así que miles de personas se concentraron en tres caravanas de vehículos que atravesaron la capital uruguaya desde diferentes puntos del país para unirse en la plaza donde se ubica el monumento a los Mártires de Chicago.

Además de las reivindicaciones de todos los años, esta vez el Día de los Trabajadores tiene una situación especial ya que son miles las personas que han ido al seguro del desempleo o que directamente fueron despedidas a causa del COVID-19.

A todo nivel, desde deportistas hasta obreros o vendedores se han visto afectados por esta enfermedad que llegó al país el 13 de marzo.

Bocinas, gritos, festejos, aplausos, autos con banderines del PIT-CNT y la icónica canción 'La Internacional Comunista' formaron parte de esta inusual y masiva caravana que se extendió por varias calles durante más de dos horas.

El día soleado acompañó la fresca mañana otoñal en la que se llevó a cabo esta celebración. Pese a los barbijos o máscaras que prácticamente todos usaban, eso no les impidió cantar y gritar a viva voz 'arriba los que luchan' u otras frases típicas de este día.

Durante el camino de la caravana muchas personas se asomaban a las ventanas de sus edificios o se paraban en las veredas con un puño en alto y saludando a los vehículos.

La concurrencia fue tal, que la Avenida Libertador, una de las principales de Montevideo, estaba plagada de autos en ambos sentidos participando de la caravana.

Aunque en la plaza no había actos ni proclamas, muchas personas se concentraron ahí para poder observar desde ese punto a las tres caravanas que se unían y se forjaban en una sola para partir hacia la avenida 18 de Julio.

Además de la particular situación por la pandemia, este es el primer 1 de mayo que se da con un gobierno de centro-derecha luego de 15 años de la izquierda en el poder.

Si bien no ha habido grandes conflictos hasta el momento, el Día de los Trabajadores estuvo cargado de polémica en la previa ya que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, le negó al PIT-CNT la posibilidad de hacer una cadena nacional de radio y televisión para poder dar un mensaje masivo a la población.

Asimismo, la central sindical también marcó su postura contraria a una de las piezas claves del actual gobierno: la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Este paquete de medidas, que tiene más de 500 artículos, busca hacer cambios que el Poder Ejecutivo considera clave en varios sectores como la economía, trabajo o educación.

'Lo urgente es la gente', expresaban algunas de las tantas pancartas que las personas colocaban en las ventanas de sus autos.

Sin dudas, el COVID-19 cambió los planes de la central sindical e hizo que se tuviera que buscar una estrategia diferente para poder celebrar.

Lo cierto es que el clamor de los trabajadores y el festejo por su día hicieron que, al menos por un rato, los uruguayos olvidaran esta pandemia que cambió sus vidas y sus rutinas.

Hasta este miércoles, se registran en el país suramericano 643 casos positivos y 17 fallecidos.

Además del tripulante del Greg Mortimer, que no aparece reflejado en esa estadística oficial, en los primeros días de la enfermedad en Uruguay falleció una mujer de 82 años que estaba contagiada pero cuyo deceso, según los facultativos, se debió al cáncer terminal que padecía. EFE