$!El COVID se suma a las amenazas contra la prensa que siguen vivas y activas

La Unesco alerta de que la prensa vive entre la crisis y las amenazas

La Unesco resalta la preocupación por las 'amenazas a la seguridad de los periodistas y al ejercicio del periodismo libre', entre las que incluye tanto viejos riesgos no resueltos -como asesinatos y detenciones de periodistas o restricciones a la libertad de expresión por parte de los Gobiernos en virtud de la 'seguridad nacional'-, como otros nuevos, como el acoso en las redes.

La UE reafirma su compromiso con la libertad de prensa

'La libertad de prensa en la UE suele darse por sentada. No debería. Hemos tenido recientes y dolorosos recordatorios', tuiteó la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, quien en el Día Mundial de la Libertad de Prensa recordó que 'la democracia no puede funcionar sin medios de comunicación libres e independientes'.

La Comisión Europea reafirmó hoy su compromiso de defender la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación 'en la UE y fuera de ella', ya que 'la democracia no puede funcionar sin medios de comunicación libres e independientes'.

Los periodistas piden más apoyo de la UE para salvaguardar la prensa

Periodistas muertos por COVID

Birmania ha retrocedido una década tras el golpe de estado

México. ataques impunes contra los periodistas

'En México existe un aumento anual de las agresiones contra periodistas que continuará mientras las autoridades no hagan algo para frenarla', dijo a Efe Paula Saucedo, representante del programa de protección y defensa de la ONG Artículo 19, que trabaja por defender la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo con garantías.

López Obrador arremete contra la prensa y los corresponsales extranjeros

Sin embargo, López Obrador, siguió hoy con sus críticas contra la prensa 'conservadora' y los corresponsales extranjeros, de quienes dijo que eran 'consentidos' de los anteriores gobiernos.

Agregó que hasta los medios 'más famosos' como The Washington Post o The New York Times tienden 'a veces' a desinformar.

Al hablar de los corresponsales extranjeros afirmó: 'Antes (...) los trataban muy bien en el Gobierno federal y ya Jesús (Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia) no tiene un departamento de atención a corresponsales extranjeros'. 'Antes eran consentidos, se les colmaba de atenciones, de privilegios. Y además toda esa prensa también defiende a grupos de intereses creados', afirmó el mandatario.

Insistió en la importancia de acabar con la corrupción con un juego de palabras: '¿Cuándo vamos a convencer al país de que es importante acabar con la corrupción en México si El País es un boletín de las empresas españolas que hacían su agosto en México?', en alusión al periódico español al que ha convertido en blanco de sus críticas, como igualmente hizo con el periódico mexicano 'Reforma', del que dijo que apoya a la 'oligarquía'.