El CPJ pide presión internacional ante la represión bielorrusa a la prensa

Nueva York, 9 jun (EFE).- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) demandó este miércoles más presión internacional para acabar con la represión contra la prensa que está llevando a cabo el Gobierno bielorruso.

El llamamiento se produce en la antesala de la cumbre que mantendrán el próximo día 16 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladímir Putin, en la que se espera que Bielorrusia sea uno de los asuntos sobre la mesa y en la que la organización con sede en Nueva York confía en que se traten los abusos a la prensa.

Para el CPJ, sin medidas claras por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y organismos como la ONU 'la situación en Bielorrusia no se va a resolver' y el Gobierno de Alexandr Lukashenko, 'no va a detener la represión'.

La responsable para Europa y Asia Central de la organización, Gulnoza Said, defendió que Lukashenko ha lanzado una campaña de 'represión sin precedentes' contra los periodistas, utilizando cargos penales o cierres de medios, entre otras cosas.

'Usando prácticamente el arsenal completo del líder autoritario', apuntó Said en una conferencia de prensa.

Para la responsable del CPJ, la detención el mes pasado del periodista Román Protasevich, que causó un gran revuelo internacional después de que Bielorrusia obligase a un avión de Ryanair a realizar un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Minsk para llevar a cabo la detención, es un mensaje por parte de Lukashenko.

'No solo buscaba meterlo en la cárcel, sino mostrar a todos los demás que no va a tolerar informaciones críticas', apuntó Said. EFE