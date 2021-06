El Croacia-España, en 5 focos

Copenhague, 27 jun (EFE).- El factor mental de Álvaro Morata, Sergio Busquets y Luka Modric ponen en valor la experiencia, la firmeza defensiva, Dani Olmo contra su pasado y Marcos Llorente, son cinco focos del duelo de octavos de final de la Eurocopa que España disputa ante Croacia.

1 - EL FACTOR MENTAL DE MORATA

A un delantero centro le miden los goles. Pocos atienden al tremendo desgaste en la presión, a sus movimientos para abrir espacios a compañeros de tridente o jugadores de segunda línea, a la máxima entrega por cada balón. Morata se ha convertido en el recurso fácil del meme. Le penalizan los fallos, la dura crítica que traspasa el límite del respeto deportivo y condiciona comportamientos.

De los silbidos de la grada de su propia afición se pasó a un punto que no se debe tolerar. Las amenazas en redes sociales hay fórmulas para ponerle freno. Los insultos a su mujer y sus hijos en un partido de la selección, como denunció Álvaro expresando una angustia que debe hacer reflexionar a todos, no pueden volver a repetirse. Centrado en el fútbol, en no salir afectado de factores externos, Morata pone a examen su fortaleza mental con el reto de mejorar su eficacia goleadora. Un tanto lleva en la Eurocopa 2020. Con uno más, pese a todo lo que se ha dicho, se convertirá en el máximo goleador español en la historia del torneo.

2 - BUSQUETS-MODRIC, EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

'Busquets es como el vino; cuanto mayor es, mejor juega'. Es una frase de Ivica Olic, segundo seleccionador de Croacia, que se puede aplicar igualmente a Luka Modric. Son los dos grandes referentes de España y Croacia, ejemplos a seguir por el resto de jugadores que saltarán al Parken de Copenhague. Con 32 años el español y 35 el croata, mantienen intacta la ilusión, siempre ejemplos de profesionalidad, con una pasión compartida por su selección. Luis Enrique recuperó su faro con el regreso de 'Busi' tras superar el coronavirus. Lo esperó el tiempo que fuese necesario. Las clases de fútbol de Luka no se detienen. Su gol con un golpeo magistral desde la frontal, con el exterior del pie ante Escocia, será uno de los goles más bellos de la Eurocopa.

3 - LA FIRMEZA DEFENSIVA

La exhibe España, que presume de ser la selección del torneo a la que menos han chutado. Un solo gol en contra, no más de tres disparos a la portería defendida por Unai Simón. Sin debate ni ruido en el que era un debate eterno. El éxito parte desde arriba, por la intensa presión de la que nace la labor defensiva del bloque. Líneas juntas que muerden al rival en su fase de salida. En la zaga, las dudas de los dos primeros partidos, cuando Suecia y Polonia con muy poco hicieron sentir mucha inseguridad, desaparecieron ante Eslovaquia. Creció la figura de Laporte en su lado natural, central zurdo, con la entrada de un diestro como Eric García y César Azpilicueta aumentó el oficio del lateral. Mantener la firmeza será clave para alcanzar los cuartos de final.

4 - DANI OLMO CONTRA SU PASADO

A Croacia, país con apenas cuatro millones de habitantes, se le multiplican las dificultades para encontrar futbolistas de gran nivel. Cuando encuentra una perla la forman y adquiere un sentimiento patriótico como pocas tienen. Lo intentó con Dani Olmo, un jugador diferente que aterrizó en Zagreb con 16 años. Pero Dani siempre quiso jugar con España y rechazó el ofrecimiento. Años después vivirá su partido más especial. Dejó una huella imborrable en el fútbol croata. Con la selección ha ido a menos en el torneo, tras convertirse en pieza habitual del tridente ofensivo de Luis Enrique. Perdió la titularidad, alejado de la pegada que aportó antes del gran torneo. No tendrá mejor día para recuperarla.

5 - MARCOS LLORENTE, DEL JUGADOR MÁS EN FORMA A LA BÚSQUEDA DE ESPACIO

Comenzó la Eurocopa siendo indiscutible, recurso de Luis Enrique para solventar los problemas con los que acudió en el lateral derecho a la competición. Marcos puede ser un recurso pero nunca será lateral. Por más que su físico y un estado de forma difícil de igualar por ningún compañero, le permita recorrer la banda de forma incansable. Le falta los automatismos que mostró Azpilicueta en cuanto recibió la oportunidad y ahora, el seleccionador, se encuentra con un quebradero de cabeza. Prescindir dos partidos consecutivos de un jugador que aporta tanto es extraño pero, perdido el lateral, para jugar en su demarcación natural tiene que sentar a Koke, un fijo tras dar paso al frente en liderazgo, o Pedri, que lo jugó todo y parece intocable. EFE