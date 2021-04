El cross cierra mañana en Portugal su campaña con apretadas normas covid

Lisboa, 17 abr (EFE).- La reducida campaña internacional de campo a través se cierra este domingo en la Albufeira (Portugal) con la 44 edición del Cross de los Almendros en Flor, una cita atravesada por restricciones covid y en la que los españoles Fernando Carro y Azucena Díaz buscarán mostrar su buen momento físico.

La prueba, limitada en número de atletas por la pandemia, será disputada por cuarenta hombres y veinte mujeres, entre ellos el burundés Thierry Ndikumwenayo, del club Playas de Castellón, el ugandés Hosea Kiplangat y la etíope Likina Amebaw.

Serán algo más de 6 kilómetros para mujeres y de 8 kilómetros para hombres, que deberán cumplir normas covid, y por ejemplo colocarse de nuevo la mascarilla inmediatamente después de llegar a meta.

No habrá público en Albufeira y será obligatorio usar mascarilla en toda la zona del evento, una precaución a la que se suma la firma por parte de los atletas de un documento en el que afirman que no presentan síntomas covid y que no tuvieron contacto en los últimos 14 días con un caso confirmado o sospechoso de coronavirus.

Entre los participantes figuran los madrileños Fernando Carro y Azucena Díaz, que competirán con destacadas figuras del panorama internacional.

Una de ellas es Ndikumwenayo, noveno en los Mundiales de cross de Aarhus en 2019 y corredor asiduo en carreras españolas. Ese mismo año ganó el Cross de la Constitución en Alcobendas.

Como favoritos destaca Kiplangat, sexto en los últimos Mundiales sub-20, junto con Fernando Carro, plusmarquista español y subcampeón de Europa de 3.000 m obstáculos, y los portugueses Rui Pinto y Rui Teixeira.

La etíope Amebaw, ganadora de los 10 km de Ibiza el mes pasado con marca personal de 32:40, será otro elemento de vivo interés en la prueba portuguesa. EFE