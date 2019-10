El cubano Despaigne ve ganador a Golovkin ante Derevyanchenko

Mérida (México), 4 oct (EFE).- El expúgil cubano Yordanis Despaigne afirmó que el kazako Gennady Golovkin, a quien venció como aficionado, será el ganador en su pleito de este sábado en Nueva York contra el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.

Golovkin sale como favorito para derrotar mañana a Derevyanchenko por el título de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo y según el caribeño, uno de los seis que han vencido al kazako, se cumplirán los pronósticos.

'Los boxeadores rusos son buenos y entre ellos se conocen bien', explicó respecto a Golovkin y Derevyanchenko, dos púgiles educados en la escuela rusa, que permeó en esos países cuando fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Insistió en que pese al alto nivel de ambos, tiene la certeza de que Golovkin va a dominar la pelea.

Despaigne combatió en tres ocasiones contra Golovkin, perdió por decisión en la final del Campeonato Mundial en Tailandia y en un pleito en Rusia y venció por puntos en el Preolímpico de Grecia en 2004.

'Fue una época aguerrida, la división de los 75 kilos estaba pasando por su mejor momento, había cuatro o cinco peleadores de buena calidad, fuertes y la competencia era dura', recordó Despaigne, de 39 años.

El cubano, residente en Miami, pertenece al equipo Mundo Boxing, liderado por el destacado entrenador Pedro Díaz; como púgil peleó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en los que perdió la pelea por medalla de bronce con André Dirrell.

Al ser consultado sobre una eventual tercera pelea con el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, opinó que no ocurrirá.

'No creo que se de. Hay muchas trabas, hay muchas cosas (en contra) y el tiempo es el peor enemigo para Golovkin que tiene ya 37 años, y no es igual, no es la misma reacción'.

'El 'Canelo' sí, es un buen boxeador, pero no es la estrella que nos están vendiendo', añadió Despaigne. EFE