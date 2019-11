El Dakar dice que velará por el respeto a derechos humanos en Arabia Saudí

París, 20 nov (EFE).- El director del rally Dakar, David Castera, que discurrirá en su próxima edición por vez primera por Arabia Saudí, aseguró a Efe que han recibido garantías del Gobierno de ese país de que se respetarán los derechos humanos y que vigilarán que se cumplan.

'Hemos tenido muchas garantías del país. Las mujeres tendrán su espacio, se podrá circular de forma libre. Durante los reconocimientos del terreno hemos ido sin escolta, nos hemos movido con libertad, sin problema. El Dakar no habría ido si no se hubieran dado esas condiciones', aseguró Castera durante la presentación del recorrido.

El director de la carrera confesó que muchos participantes han mostrado su inquietud por la situación de un país cuya legislación no equipara a hombres y mujeres y que no respeta los derechos de los homosexuales, entre otras cosas.

Pero afirmó que les han explicado las garantías que les ha dado el Gobierno y que no han tenido un descenso del número de inscritos.

'Al contrario. Hemos tenido menos participantes de América Latina, pero se ha compensado con un incremento de los de Europa, así que la lista será más amplia', dijo.

Castera aseguró que el Dakar no aprueba la legislación saudí, pero aseguró que el país ha iniciado una apertura y que el rally puede contribuir a apuntalarla.

'El Dakar no puede cambiar por sí solo todos los problemas de Arabia Saudí. En ese país se organizan muchas cosas, hay centenares de empresas de todos los países que negocian allí. Todo el mundo comercia con ellos', insistió.

'Es fácil decir que no hay que ir allí, pero me pregunto si esa es la solución. El Dakar es una prueba deportiva que llega en un momento en el que Arabia Saudí se abre. Si podemos contribuir a esa apertura, mejor, pero no somos más que una prueba deportiva', agregó.

Castera indicó que el contrato con Riad, que abarca las cinco próximas ediciones, supone 'una puerta de entrada a Oriente Medio' y aseguró que ya hay contactos con Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Oman para que en las siguientes ediciones alberguen parte del recorrido.

Pero no descartan romper ese contrato si consideran que no se cumplen las garantías recibidas en materia de cumplimiento de los derechos humanos.

'Ahora mismo tenemos esas garantías. Pero vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda pasar y a la dirección que toma el país', avisó.

El director del rally, que accedió al cargo tras la edición del año pasado, indicó que eligieron Arabia Saudí por el terreno 'excepcional' que propone para una carrera como esa.

Tras diez años en América Latina, Castera indicó que no se reunían las condiciones para seguir en ese continente.

'Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Si hubiésemos apostado por Chile o Bolivia, hoy tendríamos que anular el rally dada la situación de esos países', indicó.

Agregó que en las últimas ediciones habían detectado 'cierto cansancio' en los posibles países latinoamericanos, cuyos gobiernos 'no daban prioridad' al rally porque 'tenían otras preocupaciones, otros problemas'.

'No veíamos cómo seguir allí. Cuando llegaron otras candidaturas abrimos la puerta y con todo lo que propone Arabia Saudí se inclinó la balanza', indicó.

Además de ese país, el Dakar recibió una proposición de Angola, señaló.

Pese a todo, Castera dijo que los diez años pasados en América Latina, que acogió el rally después de que en 2008 la amenaza terrorista obligara a suspenderlo en África, 'fueron extraordinarios' y no descartó volver en el futuro. EFE