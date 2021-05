El Deceuninck confirma que Bennett dejará el equipo al final de temporada

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El mercado de fichajes se adelanta en plena disputa del Giro de Italia. Tras el reciente anuncio del Deceuninck de la salida a final de temporada del portugués Joao Almeida, ahora su máximo responsable, Patrick Lefevere, afirma que el esprinter irlandés Sam Bennett también abandonará la escuadra belga.

El rumor se convirtió en noticia en pleno Giro, y Bennett, unos de los mejores velocistas del pelotón internacional, de 30 años y maillot verde del Tour de Francia, dejará 'la manada de lobos' para volver, probablemente, al Bora Hansgrohe. Según Lefevere, una cuestión de dinero.

'No quiere irse, pero yo no tengo tanto dinero como los demás. El hecho de que este tipo de corredores se vayan es parte de la vida. Como profesionales, tienen que ganar la mayor cantidad de dinero posible. Pero mira a los velocistas que nos dejaron. Algunos regresan a casa a pie', dijo el veterano dirigente belga en el Giro.

El corredor irlandés, ganador de 2 etapas del Tour y 3 en la Vuelta y Giro, llegó al Deceuninck-QuickStep en 2019, y con este maillot ha levantado los brazos 14 veces. En la reciente Vuelta al Algarve se llevó 2 etapas y está previsto que regrese este año al Tour en busca de más gloria.

Para Lefevere, quien anunció recientemente la marcha de Almeida y poco antes la renovación de la gran joya del ciclismo belga Remco Evenepoel, lo importante es que su equipo gane las carreras, sin importar la nacionalidad del corredor.

'Aunque nadie me crea, la verdad es que no me importa si gano el Giro con un belga o un portugués. Cualquiera que me conozca sabe que la camiseta del equipo es importante para mí, no la bandera o el país'.

Bennett podría regresar al Bora Hansgrohe en sustitución del esprinter alemán Pascal Ackermann, en cuya escuadra también podría salir el triple campeón mundial eslovaco Peter Sagan. EFE