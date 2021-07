'El diablo me obligó a hacerlo': el cine de terror más allá de la ficción

Carolina Flechas Anzola

Redacción Internacional, 5 jul (EFE) .- Pasa en el cine... pasa en la vida real. Al igual que 'The Conjuring 3 ', basada en el relato de Arne Johnson, son varios los casos estremecedores reales que han saltado a la pantalla grande en la que una frase como 'el diablo me obligó a hacerlo' hace parte de historias terroríficas como 'The Amityville Horror', 'The Texas Chain Saw Massacre' y 'The Possession'.

'The Conjuring: The Devil Made Me Do It', dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes dan vida a Lorraein y Ed Warren, investigadores de fenómenos paranormales, se estrenó el pasado 4 de junio en varias salas de cine de EE.UU. en plena pandemia y ha logrado recaudar 59,7 millones de dólares a nivel global, posicionándose entre las 10 más vistas, según el portal IMBD.

La cinta que hace parte de la saga 'The Conjuring', ambientada en los años ochenta, se basa en el caso de Johnson, que conmocionó incluso a los experimentados Warren, en donde por primera vez en la historia de EE.UU. un sospechoso de asesinato aseguraba estar poseído por un demonio: 'El diablo me obligó a hacerlo'.

Una frase que ha sido usada para ambientar varias historias ficticias pero también reales que han sido llevadas a la pantalla grande por diferentes directores.

LA POSESIÓN Y EL ASESINATO

En el caso de 'The Conjuring 3', en la vida real el hecho fue muy mediático debido a que en el juicio de Arne Cheyenne Johnson, también conocido como el caso ''El Diablo me obligó hacerlo'', el acusado aseguraba en su defensa que los actos cometidos fueron durante una posesión demoniaca.

En el relato ante la Justicia, la familia Glatzel asegura que su hijo David Glatzel, de 8 años, presuntamente fue el anfitrión del demonio que forzó a Johnson a matar a Alan Bono, luego de un exorcismo al menor en el que según los Warren el demonio salió del cuerpo del niño y poseyó a Johnson.

El abogado del joven argumentó que el crimen se debió a actos paranormales, pero el juez señaló que no se podía probar y era inviable ante la ley, por lo que el 24 de noviembre de 1981 fue condenado por homicidio en primer grado.

LA CASA DEL HORROR

Amityville, Long Island, 1974. La muerte de la familia DeFeo a manos de su hijo Ronald, quien les disparó a sus padres y cuatro hermanos mientras dormían, inspiró 'The Amityville Horror' (2005), dirigida por Andrew Douglas.

Basada en la novela de Jay Anson y en el filme de 1979, esta versión contó con las actuaciones de Ryan Reynolds y Melissa George como la familia Lutz, que se mudan a la casa donde se produjeron los asesinatos de los DeFeo y empiezan a experimentar fenómenos extraños.

En la vida real, Ronald Jr DeFeo tenía 23 años cuando drogó a sus víctimas y luego fusiló a uno por uno con disparos de escopeta por la espalda, mientras que su madre tuvo un impacto en la cabeza.

DeFeo contó que había encontrado a su familia asesinada, pero las autoridades descubrieron que el autor había sido él y, aunque su abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces del diablo que le ordenaron matar a su familia, los jueces no le creyeron y lo condenaron a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas.

Defeo Jr. murió el pasado 16 de marzo a sus 69 años, de los cuales 46 estuvo en prisión.

'EL CARNICERO DE PLAINFIELD'

La historia de Ed Gain, conocido como “El carnicero de Plainfield”, motivó historias inspiradas en este oscuro personaje como “Psicosis” y “The Texas Chain Saw Massacre' (1974 y 2003), en especial por su turbulenta niñez y juventud al lado de su madre, una mujer extremadamente religiosa.

En “The Texas Chain Saw Massacre”, de 1974, producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper, se muestra la historia de dos hermanos, quienes viajan junto a sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales.

En la vida real, Gain asesinó a Mary Hogan y Bernice Worden, y durante las pesquisas de las autoridades a su casa se encontraron restos de cadáveres de lo más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas.

El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos lo diagnosticaron: esquizofrénico y propenso a sufrir alucinaciones. Los psicólogos argumentaron que Gain se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios y del Diablo para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal.

LA CAJA ENDEMONIADA

La periodista de Los Angeles Times Leslie Gornstein escribió un artículo en 2004 titulado “A jinx in a box?” sobre un hombre que estaba subastando en eBay un artículo de lo más inquietante: según él, se trataba de una auténtica “caja dibbuk”, una especie de espíritu popular en el folclore de los yiddish de tradición judía.

Según el dueño, el objeto había tenido un efecto negativo sobre sus dueños: caída súbita del cabello, pesadillas que aterrorizaban a toda una familia, enfermedades repentinas, visiones tenebrosas y voces inexplicables que hablaban de matar.

Esta historia real inspiró “The Possession” (2012), una cinta dirigida por Ole Bornedal. EFE