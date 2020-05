El dilema de hacer ciclismo de élite en casa: 'Esto va a mejorar un día'

Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 12 may (EFE).- Al cumplir 50 días en su apartamento en Bogotá, la ciclista colombiana Paula Ossa Veloza, con cupo asegurado en los Juegos Paralímpicos de Tokio, admitió que los deportistas han pasado días de ansiedad, tristeza y hasta depresión, pero confía en que 'esto va a mejorar un día'.

'No debemos dejar de luchar, no podemos dejar que se apaguen nuestros sueños porque sé que de esto vamos a salir. Esto va a mejorar algún día y tenemos que estar listos para cuando salgamos saber qué es lo que vamos a hacer', declaró en entrevista con Efe la medallista de plata en la prueba de ruta de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

La propagación del coronavirus frustró la puesta a punto con miras a Tokio 2020 y el desarrollo de las últimas pruebas que dan plazas al certamen. Y ahora, con el aplazamiento de los Juegos para el próximo año los planes de todos los deportistas de élite son ahora inciertos, pues no hay fechas para salir de las casas a retomar la actividad.

'Antes del confinamiento estaba en un 60 por ciento de mis condiciones pero ahora he perdido bastante. No es lo mismo hacer bicicleta en un rodillo, como ahora en casa, que salir a hacer ruta o pista', explicó la subcampeona mundial en la prueba del scratch.

Ossa Veloza, nacida hace 28 años en la capital colombiana, calcula que si pudiera volver a la rutina habitual de entrenamientos mañana, necesitaría, al menos dos meses para adquirir una condición óptima.

'Cuando hago ruta recorro unos 130 o 140 kilómetros, que equivalen a cuatro horas en la bicicleta. Ya en casa es muy difícil mantenernos ese tiempo trabajando sobre un rodillo. La actividad la bajamos a una hora u hora y media, que equivalen a unos 30 o 40 kilómetros', dijo para explicar la magnitud del impacto que han sufrido por causa de la pandemia.

El desafío de deportistas como Paula Andrea, que el 29 de abril de 2014 estuvo a punto de fallecer al ser embestida por un camión cuando regresaba de un entrenamiento, consiste en mantenerse físicamente y evitar subir de peso mientras puedan volver a entrenar.

'La dificultad más grande es estar encerrados en casa, a donde normalmente llegábamos a descansar. Los ciclistas somos muy activos, pasamos la mayor parte del tiempo afuera: en el gimnasio, la pista, la carretera', dijo Ossa Veloza, cuya vida deportiva comenzó con el patinaje a los 9 años y, desde 2009, se debía al ciclismo de pista.

'Han llegado momentos de ansiedad, de aburrimiento y hasta depresión por la incertidumbre. Ha sido bastante duro, pero sabemos que como deportistas debemos calmarnos, estar tranquilos, confiados en que todo va a mejorar', expresó la administradora de empresas en una videoconferencia.

Afirmó que como antídotos a las preocupaciones han debido mentalizarse en que todos los deportistas y millones de personas en el mundo están pasando por la misma situación. Por otra parte, mantener el anhelo de volver a salir pronto. Y, como un gustito extra, permitirse comer de vez en cuando alguna golosina, un chocolate, un refresco o una hamburguesa.

'Hemos tenido charlas con nutricionistas que han estado apoyándonos en estos momentos. Nos han dicho cómo comer, pero sin privarnos de otras cosas que no están en nuestra dieta. Hay ansiedad, tristeza, depresión, incertidumbre y el hecho de que no puedas comer lo que a veces se te antoje, pues empeora la situación. El punto es no excedernos', matizó.

La ciclista colombiana, quien fue incorporada por la UCI a finales de 2016 en el sistema paralímpico afirmó que paciencia, fe y persistencia son dos expresiones que conjuga todos los días.

'Nada es para siempre. Estamos viviendo momentos muy difíciles pero esto en algún momento tendrá que terminar. Vamos a salir mucho más fuertes porque el hecho de estar en casa, con nuestras familias nos ayuda a tomar conciencia, a conocernos, porque a veces no tenemos ese tiempo para nosotros y es muy importante', dijo.

De paciencia, fe y persistencia sabe la ciclista, que tras el brutal accidente sufrido hace 6 años debió pasar por siete cirugías antes de volver a una bicicleta.

'Mi sueño es ir a Tokio el otro año. Entonces debo estar paciente, debo concentrarme, seguir mis entrenamientos en casa hasta cuando nos sea permitido salir, pero nunca voy a perder ese objetivo que es ir a representar a mi país y, si Dios quiere, regalarle una medalla', puntualizó. EFE