El dilema Kepa

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 26 feb. (EFE).- Con la derrota ante el Bayern de Múnich ya asumida, Kepa Arrizabalaga saltó a calentar con el resto de suplentes del equipo, entre ellos Pedro Rodríguez o Tammy Abraham.

Es una imagen habitual en el último mes de competición. El español ha sido suplente en los últimos cuatro partidos, más uno de FA Cup en el que no fue convocado, y su hipotética presencia en el campo parece estar enlazada a un cambio de mentalidad de Frank Lampard o a una lesión de Willy Caballero.

Pero el arquero español, según pudo saber Efe, confía y trabaja para poder darle la vuelta. Esta situación no es algo definitivo ni mucho menos. Kepa piensa que va a poder recuperar la titularidad y que si Lampard ha optado ahora por darle los galones al argentino de 38 años -el jugador más veterano de la Premier-, puede volver a cambiar de parecer en el futuro.

El entrenador inglés, siempre que se ha pronunciado sobre el asunto, ha apostado por lo mismo, por la meritocracia. Cuando dejó por primera vez fuera a Kepa, en el empate a dos contra el Leicester City, avisó de que no era 'un toque de atención'.

'Fue una elección de un día, pero quiero que todo el mundo esté preparado para salir y jugar. Sé lo que se siente y lo que habrá significado para él. Cualquier jugador puede quedarse fuera, excepto quizás Cristiano y Messi', explicó Lampard.

Pero la situación se repitió contra el Manchester United (derrota por 0-2), Tottenham Hotspur (victoria por 2-1) y anoche contra el Bayern de Múnich (0-3). Ninguna de esas derrotas puede achacarse a la elección de Lampard, puesto que Caballero poco pudo hacer ante United y Bayern y sí cuajó un buen encuentro contra el Tottenham, con varias intervenciones de mérito.

El problema es que en Inglaterra existe la sensación de que Kepa aún no ha copado las expectativas de los 80 millones que costó. Esto se ha visto agravado también por las turbulentas dos temporadas que ha vivido el club inglés. Maurizio Sarri siempre estuvo cuestionado por sus esquemas y su juego y Lampard ha dado demasiados vaivenes en la línea defensiva, lo que ha podido afectar a la seguridad de Kepa en la portería.

Pero es pronto aún, puesto que al de Ondárroa le quedan cinco años de contrato en Londres y si Lampard le da continuidad y regularidad a su estancia en el banquillo, Kepa tiene todos los números para ser el guardameta del futuro.

Esa fue la apuesta del español cuando llegó, echar raíces en el Chelsea, y aunque su repetida suplencia sorprenda, no implica que no esté centrado en gestionar la situación y afrontarlo de la mejor manera posible, por ello no faltaban las bromas y las buenas caras con los técnicos asistentes del Chelsea tras el partido, además de su implicación durante el mismo.

Cuando Caballero sufrió un golpe en la primera parte contra el Bayern, saltó rápidamente del banquillo por si tenía que salir a calentar. A medida que el argentino parecía recuperarse, Kepa seguía en posición detrás de Lampard, aunque no le quedó más remedio que volver al asiento tras comprobar Caballero que estaba listo para jugar.

Todo esto llega en un contexto de Eurocopa. Por ahora, queda lejos. Luis Enrique no dará su próxima lista hasta el 22 de marzo, pero no existe preocupación por cómo esta situación le puede afectar a su estatus en la selección.

Thiago Alcántara, uno de sus compañeros en la Roja, le defendió y calificó como un 'grandísimo portero', en declaraciones a Efe.

Además, aún no ha habido contacto con la Federación para tratar el asunto, porque se entiende que no va a ser algo a largo plazo y porque para la Eurocopa quedan aún varios meses.

Kepa se centra en convencer primero a Lampard de que puede ser titular y con ello llegará la repercusión de la selección.

De momento, el siguiente capítulo de esta historia se vivirá el próximo sábado en el Vitality Stadium, cuando el Chelsea visite la casa del Bournemouth. EFE