El director de la OMS revela que ha sufrido ataques y amenazas de muerte

Ginebra, 8 abr (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló hoy que en los últimos tres meses, periodo durante el cual su entidad ha liderado la lucha global contra el coronavirus, ha recibido amenazas de muertes y ataques de distintos tipos, entre ellos de carácter racista.

'Hace tres meses recibo ataques personales, algunos racistas y para ser honesto estoy orgulloso de mi color. He recibido incluso amenazas de muerte, pero no me importa en lo absoluto ¿Por qué me importaría ser atacado si la gente está muriendo, si estamos perdiendo vidas cada minuto?', dijo el responsable de origen etíope.

Tedros, microbiólogo y que fue ministro de Sanidad y de Exteriores de su país, afirmó que uno de los ataques iniciales se gestó en Taiwán y que el gobierno, en plena crisis del coronavirus en Asia, no se desmarcó de esas agresiones a su persona.

En una conferencia de prensa virtual y acompañado de dos altos cargos que coordinan la respuesta de la OMS a la pandemia, el director general sostuvo que mientras los ataques sean contra él no les presta atención, pero que siente una gran tristeza cuando están dirigidos contra la comunidad o el continente africano.

'Cuando es personal me da igual, yo no soy mejor que nadie, pero cuando se insulta a una comunidad entera, entonces basta, eso no lo puedo tolerar', comentó en un tono tranquilo.

Agregó que en la OMS 'no se hace política' y que su misión es 'preocuparnos por los pobres y los vulnerables' en estos tiempos en los que el mundo entero está envuelto en la crisis causada por el coronavirus.

'La OMS hará todo lo posible para no lamentar nada, pero en el camino nos equivocaremos, como cualquier ser humano', señaló, recordando que hay y habrá evaluaciones sobre las medidas acertadas y los errores que la organización pudo haber cometido desde que se detectó la aparición del coronavirus. EFE