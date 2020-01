El director Scott Derrickson abandona la secuela de 'Doctor Strange'

Los Ángeles (EE.UU.), 9 ene (EFE).- Scott Derrickson anunció este jueves que dejó su cargo como director de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', la cinta que dará continuación a 'Doctor Strange' (2016).

'Marvel y yo hemos decidido de mutuo acuerdo separar nuestros caminos acerca de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' debido a diferencias creativas', escribió en Twitter el realizador estadounidense.

'Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré (en la película) como productor ejecutivo', añadió.

El medio especializado Variety, que había adelantado la noticia, recogió un comunicado de Marvel en el que la compañía aseguró que la decisión se había tomado 'de forma amistosa'.

'Seguimos agradecidos a Scott por sus contribuciones al universo cinematográfico de Marvel', añadió el gigante del entretenimiento.

Derrickson ya se hizo cargo de 'Doctor Strange', primera película sobre este personaje de Marvel y que en la gran pantalla ha interpretado Benedict Cumberbatch.

Esta primera entrega sobre un hechicero con asombrosos poderes recaudó en todo el mundo 677,7 millones de dólares y contó en su notable elenco con Rachel McAdams, Mads Mikkelsen y Tilda Swinton.

Estaba previsto que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' llegara a los cines en mayo de 2021 y que comenzara su rodaje en mayo de este mismo año.

Por el momento no se ha dado a conocer quién podría hacerse cargo de la dirección del filme o si ese este contratiempo supondrá un retraso en el lanzamiento de la película.

Una de las novedades más estimulantes de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' es que supondrá el primer acercamiento al género de terror dentro de las películas de Marvel.

Junto a Benedict Cumberbatch, está confirmada la participación en esta cinta de Elizabeth Olsen, que en las historias de Marvel interpreta a Scarlet Witch; y de Benedict Wong, que se hace cargo del personaje de Wong.

Los planes cinematográficos de Marvel este año contemplan el estreno de dos películas: 'Black Widow', con Scarlett Johansson al frente y que verá la luz el 1 de mayo; y 'Eternals', que se presentará el 6 de noviembre con un reparto coral en el que figuran Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Kumail Nanjiani, entre otros. EFE