El diseñador Francisco Sáez se pone rebelde y futurista en pasarela de París

París, 29 sep (EFE).- El diseñador español Francisco Sáez presentó este domingo en París su colección primavera-verano 2020 con la que mostró un nuevo lado de su trabajo más 'rebelde, moderno' e incluso futurista.

En el salón Vendome del Hotel Ritz, y junto a otros diseñadores internacionales, el creador aprovechó el marco de la semana de la moda parisina para regresar a la pasarela francesa, que pisó por primera vez en 2018 con una de sus colecciones alta costura.

Esta vez, la idea era mostrar prendas a medio camino entre el 'pret-á-porter' y la alta costura para lo que mostró un vestido asimétrico de seda negro y exageradas mangas abullonadas, conjuntos de pantalón con talle alto y corte recto acompañados de top palabra de honor de tul, vestidos de taftanes brillantes y cortes que apostaron por transparencias y sensualidad.

'Hasta la fecha la gente estaba acostumbrada a ver mi punto mas romántico, pedrería, colores suaves, el blanco que llevamos en nuestras colecciones, pero esta vez ha sido como una revelación, como un golpe encima de la mesa, y ya tenía yo ganas de que la gente viera mi toque mas rebelde, más moderno, como mas futurista', dijo a Efe tras el desfile.

Sáez, natural de Tarancón (Cuenca), lleva nueve años con su marca de costura que ya ha desfilado en Madrid, Nueva York y París, pero además recientemente se ha lanzado al vestuario de cine en la película 'Hatshepsut' junto a la productora Sonia Machado, patrocinadora también de este desfile y otros proyectos del diseñador.

Desde que se conocieron en París ahora un año, su relación ha sido muy estrecha.

'El le pone tanta emoción, es como que está tejiendo su corazón y de ahí salen unos vestidos y unas telas que yo nunca he visto. Me he quedado enamorada', dijo Machado.

Sáez apostó también por los brocados, las faldas con volantes en tul, el encaje y las plumas, incidiendo más en siluetas voluminosas. Así imagina él el futuro.

'Nosotros ya conocemos el 1950, sabemos cómo era, pero, ¿cómo es el 2150? Es una colección completamente futurista, donde predominan los volúmenes, los tafetanes, las telas con brillos, la textura', explicó.

El diseñador fue aclamado por el público cuando salió a la pasarela a recoger el velo que se había caído del tocado de la novia en su último estilismo, y de nuevo muy aplaudido al cierre del mismo, cuando salió a saludar con las modelos de su desfile. EFE