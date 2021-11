El dólar informal en Argentina toca nuevo máximo en la previa electoral

Buenos Aires, 10 nov (EFE).- El precio del dólar estadounidense en el mercado informal de Argentina alcanzó este miércoles un nuevo máximo ante la fuerte demanda por cobertura en la semana previa a las elecciones legislativas y en medio de crecientes dudas sobre el futuro de la economía argentina.

El denominado 'dólar blue' (mercado informal minorista) saltó 5,50 pesos, a un valor récord de 205 pesos por unidad para la venta.

En tanto, el precio del dólar en la plaza formal minorista, donde las operaciones están muy acotadas por diversas restricciones impuestas por las autoridades argentinas y, además, gravadas con una tasa, se mantiene en un máximo histórico de 105,25 pesos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación.

Las presiones cambiarias han sido crecientes en las últimas jornadas, a medida que se aproximan las elecciones legislativas del próximo domingo, comicios antecedidos por la dura derrota sufrida por el oficialismo en las primarias de septiembre último.

'Los dólares alternativos no bajarán, en el mercado no hay vendedores y no creemos que aparezcan en este contexto de incertidumbre', dijo este miércoles en un informe el economista Salvador Di Stefano.

TEMORES ENTRE LOS INVERSORES

La fuerte emisión monetaria registrada desde la derrota del oficialismo en las primarias y la aceleración de la ya alta inflación en Argentina alimentan los temores entre los inversores de una potencial mayor devaluación del peso tras los comicios del próximo domingo.

'A nivel cambiario, los operadores siguen con atención la rápida reanudación de los saldos negativos que dejan las intervenciones al Banco Central, del cual se espera que podría evaluar un nuevo régimen tras los comicios para frenar el drenaje en las reservas netas', comentó este miércoles el economista Gustavo Ber.

El Gobierno argentino ha asegurado esta semana que no habrá cambios en la política monetaria tras las elecciones.

Pero los inversores no ven claro el horizonte económico de Argentina, ven con preocupación las demoras en llegar a un acuerdo de refinanciación de la pesada deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tienen dudas sobre cómo se corregirán desequilibrios macroeconómicos complejos, como la alta inflación y los problemas fiscales.

Además, miran con atención al Banco Central, particularmente sus niveles de emisión de pesos argentinos para asistir al Tesoro y la pérdida de reservas monetarias a fuerza de ventas diarias de dólares para intentar sostener el tipo de cambio.

'Está claro que el Banco Central no tiene reservas. En diciembre se le debe pagar al FMI unos 1.880 millones de dólares. Ese pago será el que dejará al país con reservas negativas. No hay en el horizonte una fuerte entrada de dólares que revierta este escenario. Por eso la gran demanda de dólares en el mercado', sostuvo Di Stefano.

DÓLARES FINANCIEROS

Entre los inversores más sofisticados las operaciones de cobertura también se reflejan en las cotizaciones de los denominados 'dólares financieros', que se consiguen mediante la compraventa de acciones y bonos públicos a precios que este miércoles también batieron récords: 182,85 pesos en las operaciones reguladas por el Banco Central y 211,32 pesos en las operaciones pactadas entre privados.

Esos valores prácticamente duplican al precio del dólar mayorista oficial, regulado por el Banco Central y al que acceden, por ejemplo, los importadores, y que tocó este miércoles un nuevo máximo de 100,15 pesos.

Para Ber, resulta 'crucial' que, tras el resultado electoral, oficialismo y oposición lleguen a 'consensos sobre un programa económico' a fin de poder avanzar hacia un acuerdo con el FMI, 'y en especial para encarar los crecientes desequilibrios económicos acumulados que se fueron postergando, toda vez que restan aún dos largos años por delante del actual mandato' del presidente Alberto Fernández. EFE

nk/rrt