El dólar vuelve a subir en Argentina tras nuevas medidas económicas

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- La cotización del dólar oficial volvió a avanzar este viernes en Argentina hasta los 76,25 pesos de compra y los 81,25 pesos de venta al público, un aumento de un peso respecto a la jornada anterior, como consecuencia de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para reducir la brecha cambiaria y proteger las reservas en moneda extranjera.

Si a este valor se suma el impuesto del 30 % que rige desde principios del año y la tasa de otro 35 % que comenzó a aplicarse hace dos semanas, el valor oficial de venta al público es de 134,06 pesos por unidad de compra en el Banco Nación, una de las cotizaciones más bajas del mercado.

En las casas de cambio y los bancos privados, la divisa estadounidense subió entre dos y tres pesos, alcanzando un promedio de 135,5 pesos en las principales entidades bancarias del país suramericano.

En cuanto al mercado mayorista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió este viernes con un precio de venta de 76,95 pesos, otro avance, en este caso de 0,70 pesos, respecto a los 76,25 pesos con los que cerró este jueves.

Asimismo, el valor del dólar extraoficial avanzó, según medios locales, hasta dos unidades para colocarse en 149 pesos, otro máximo histórico, mientras el dólar 'contado con liquidación' y el 'dólar bolsa' aumentaron hasta los 148,42 y 140,75 pesos por unidad de compra, respectivamente.

En declaraciones radiales, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, explicó que hasta ahora el país tenía una 'devaluación constante', una tendencia que 'a partir de ahora' el organismo tratará de revertir.

'Le vamos a dar cierta volatilidad al tipo de cambio, pero como va a tener un salto importante en el día de hoy no queríamos que se interpretara como que a partir de ahora este es el nuevo paso devaluatorio hacia adelante. Eso es lo que hemos hecho ayer para que no haya sorpresas, para que no haya sobresaltos', expuso Pesce en una entrevista a Radio 10.

El titular del BCRA agregó que estas medidas son 'cuestiones técnicas' dirigidas a que 'algunas acciones especulativas pierdan relevancia'.

Según los últimos datos publicados por el organismo, las reservas internacionales de la República Argentina ascienden a 41.751 millones de dólares estadounidenses.

Esta alza en el tipo de cambio llega apenas un días después de que el Gobierno del país suramericano anunciase una serie de medidas económicas con el objetivo de aumentar esas reservas en moneda extranjera, en un país que atraviesa una crisis económica desde mediados del 2018 agravada por la pandemia de coronavirus.

El Gobierno lanzará 'planes exportadores' para 'generar ahorro de divisas', los cuales irán destinados a 'sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permitan ahorrar divisas y generar empleo'.

Entre ellos están carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica. EFE