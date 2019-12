'El dolor más grande de mi vida es no haber ido al Mundial', dice Pizarro

Lima, 1 dic (EFE).- El veterano delantero peruano Claudio Pizarro, jugador del Werder Bremen alemán, declaró que 'el dolor más grande' que ha tenido en su vida y en su carrera deportiva es 'no haber podido ir al Mundial' de Rusia 2018, que Perú disputó después de 36 años.

A pesar del tiempo transcurrido, Pizarro, un referente en el fútbol alemán y el jugador más veterano que ha marcado goles en la historia de la Bundesliga, dijo no querer hablar de la selección, pese a lo que, en una entrevista con el diario El Comercio, afirmó: 'Lo que te puedo decir es que el dolor más grande que he tenido en mi carrera y, tal vez en mi vida, fue no haber podido ir al Mundial'.

'Fue un tema duro, necesito más tiempo para analizarlo y llegar a hablar de él como se debe', añadió Pizarro, de 42 años, sobre el hecho de quedar descartado del equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca.

- EL ANSIADO DEBUT DE PERÚ EN EL MUNDIAL

El jugador recordó el primer partido de la selección peruana en el Mundial, que perdió por 0-1 ante Dinamarca, y donde el capitán Paolo Guerrero ingresó en el último tramo del encuentro.

Pizarro expresó su extrañeza de que 'se hizo todo lo posible para que Paolo fuera al Mundial (tras haber sido acusado de dopaje por la FIFA) y no juega uno de los partidos más importantes'.

Admitió que a él también le hubiera gustado 'no sólo entrar. (sino) ganar y hacer un gol. Pero bueno...'.

- LAS ACUSACIONES EN EL SUPUESTO DOPAJE DE GUERRERO

En medio de la polémica por la sanción de la FIFA contra Guerrero, que lo alejó temporalmente de las competiciones internacionales, la familia del capitán de Perú señaló a Pizarro como uno de los supuestos responsables de la denuncia, lo cual cortó la relación que ambos jugadores mantuvieron.

'Posteriormente, (la mamá de Guerrero) pidió disculpas, pero me sorprendió mucho que Paolo no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto', afirmó Pizarro.

El delantero recordó que Guerrero, actual jugador del Internacional de Brasil, ha frecuentado su casa en Alemania y le tuvo una estima 'muy grande', pero que después de ese episodio no han 'tenido la misma relación o no ha habido ese contacto que había antes'.

- EL SOÑADO ADIÓS EN ALIANZA LIMA

Pizarro reiteró que desearía terminar su carrera profesional en el club Alianza Lima y llevarlo al campeonato del fútbol peruano, pero que primero debería resolver el tema de las lesiones porque no se aventuraría a regresar a Perú si no va a poder rendir en las canchas

'Lo he dicho muchas veces. Esa posibilidad la dejo abierta. Obviamente, quiero salir campeón del fútbol peruano y si lo voy a hacer voy a hacerlo con Alianza. Pero no voy a ir para allá, a jugar por Alianza, si no voy a poder rendir', aseveró. EFE