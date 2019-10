El dominicano Robles hizo sentir su vuelta con los Nacionales

Redacción deportes EE.UU., 15 oct (EFE).- El jardinero central dominicano Víctor Robles se convirtió en la gran novedad en la alineación titular de los Nacionales de Washington que se enfrentaron la pasada noche a los Cardenales de San Luis, en el tercer partido de la Serie de Campeonato del Viejo Circuito, y de inmediato hizo sentir su apoyo ofensivo ganador.

Los Nacionales arrollaron 8-1 a los Cardenales y se pusieron con ventaja de 3-0 en la serie que disputan al mejor de siete por lo que una victoria más y habrán logrado el pase a su primer Serie Mundial en la historia del equipo.

Robles, que se había perdido los cinco partidos anteriores de playoffs debido a un tirón muscular, recuperó la titularidad en la novena de los Nacionales, y para nada defraudó al piloto del equipo de Washington, en boricua Dave Martínez, que cumplió con su palabra de reintegrarlo en el equipo una vez recuperado de la lesión.

'Siempre he dicho que uno trabaja para el éxito, pero cuando el éxito te llega te sorprende', declaró Robles al concluir el partido que se disputó en el Nationals Park de la capital de la nación. 'Me sentí muy emocionado después que Dave (Martínez) me metió y me mantuvo en el terreno de juego y regresé con más fuerza'.

Robles, de 22 años, acabó el partido con dos imparables y junto al segunda base Howie Kendrick y el tercera, el hispano Anthony Rendón, encabezaron el bateo oportuno y productivo de los Nacionales.

El joven toletero dominicano reiteró que lo más importante había sido el conseguir la victoria y ayudar al equipo a estar más cerca de la Serie Mundial.

La excelente labor de Robles hizo que Martínez luciera como un genio por colocarlo de vuelta en el jardín central, pese a que Michael A. Taylor había disparado un cuadrangular en el segundo partido, que se disputó en San Luis.

No hubo dudas para el piloto puertorriqueño, quien dijo el domingo que Robles 'recibiría una oportunidad de jugar' en lugar de Taylor cuando estuviera al 100 por ciento.

Robles hizo algunos swings en la jaula de bateo y le facilitó la decisión a Martínez.

'Corrió las bases (el domingo) y las corrió con decisión. Lució realmente bien', dijo Martínez antes del encuentro. 'Está ansioso y emocionado por regresar al terreno de juego'.

Robles bateó como octavo en el orden. Pegó una línea de hit por el centro del diamante frente al abridor de los Cardenales, Jack Flaherty, en el tercer episodio cuando también anotó carrera.

En el sexto, encontró una recta del relevista John Brebbia, con cuenta de 2-1, y la envió por encima de la cerca, entre el jardín derecho y el central, que le dio a los Nacionales la ventaja parcial de 7-0.

El 'Vic', como cariñosamente llaman sus compañeros a Robles, bateó para .255 con 17 jonrones y 65 impulsadas, además de robar 28 bases durante su primera temporada completa en las mayores.

La última vez que había jugado en los playoffs fue en el segundo partido de la Serie Divisional contra los Dodgers de Los Ángeles.

Robles acabó el partido con dos imparables en cuatro turnos al bate e impulsó carrera, mientras que su compatriota el jardinero izquierdo Juan Soto tuvo de 3-0 y pisó una vez la registradora.

Otro quisqueyano, el veterano relevista Fernando Rodney trabajó perfecto el octavo episodio al sacar los tres 'outs' con dos ponches tras realizar 13 lanzamientos y nueve fueron 'strikes'.

Por los Cardenales tuvieron como novedad en la alineación titular al venezolano José Martínez en el jardín derecho.

Pero 'Cafecito' Martínez no pudo cambiar la inercia de la falta de bateo de los Cardenales, apenas han 11 imparables y dos carreras anotadas en los últimos tres partidos frente a los Nacionales.

Aunque fue el mejor bateador de los Cardenales al irse de 4-2 y anotó la única carrera que consiguió el equipo de San Luis.

El jardinero izquierdo dominicano se fue también de 4-2, pero sin producción y el veterano receptor puertorriqueño Yadier Molina tuvo de 4-1 sin anotación ni impulsada.

El relevista dominicano, el joven Génesis Cabrera, de 23 años, estuvo perfecto al sacar los dos últimos 'outs' del séptimo episodio.EFE