El Dortmund vuelve a los entrenamientos de forma limitada por el coronavirus

Berlín, 29 mar (EFE).- El Borusia Dortmund volverá este lunes a los entrenamientos, aunque sólo de forma limita, para la preparación física y sólo por parejas, para recuperar cierta normalidad pese a la crisis del coronavirus, que ha obligado a suspender la Bundesliga.

Así lo ha explicado en el canal de televisión especializado 'Sport1' el internacional alemán Emre Can, aunque el club no lo ha hecho público.

Replicando la estrategia de su gran rival en la Bundesliga, el Bayern de Múnich, los jugadores del Dortmund han pasado dos semanas y media confinados -para descartar una infección- y ahora van a reanudar la actividad física por parejas, limitando así las posibilidades de infección.

'Creo que seguiremos haciendo lo que estuvimos practicando en las últimas dos semanas', comentó Can en referencia al plan físico que les preparó su entrenador, Lucien Favre.

Estas tablas incluyen ejercicios con máquinas de pesas, de correr y bicicleta estática, explicó Can. 'No se puede hacer mucho en estos momentos', dijo en centrocampista.

Los jugadores del Dortmund han renunciado a parte de su salario durante la crisis del coronavirus y el club, el único que cotiza en bolsa de la Bundesliga, ha subrayado que no contempla la opción de la reducción de jornada por la crisis.

'Me gustaría volver a jugar mañana. Pero sé que no es posible', reconoció Can. EFE