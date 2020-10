El drama del comercio que rodea al Camp Nou

Sergi Escudero

Barcelona, 9 oct (EFE).-Los comercios de los alrededores del Camp Nou ya acumulan siete meses sin público en el estadio y sin prácticamente turistas, lo que provoca que a día de hoy la situación sea dramática.

Así lo relatan a EFE los comerciantes del barrio de les Corts, muy preocupados por la viabilidad de sus negocios. 'Seguimos abiertos para aguantar el negocio, solo para eso. Aguantaremos hasta que vuelvan a abrir la puerta del Camp Nou. Más del 80% de las compras de nuestro negocio las hacen los turistas. Ahora estamos fatal, ingresamos el dinero justo para pagar el alquiler', explica Osmán, responsable de 'El Original Store', una tienda de souvenirs del Barcelona situada en Travessera de les Corts.

En la misma línea se expresa Josep, responsable de 'Blaugrana Outlet', otro negocio de las mismas características ubicado en la misma calle: 'Es una ruina. Aquí al lado tenemos la parada del metro y antes muchos turistas pasaban por delante para llegar al Camp Nou. Ahora no pasa nadie y ya estamos en octubre y esto cada día va a peor. Es un drama. Las pérdidas son del 99%. Aunque pueda volver a haber público a medio plazo, aún no habrá turistas y aquí el que compra es el turista. Si no hay un cambio de chip nadie va a aguantar'.

Otras tiendas de souvenirs de la misma calle y del resto del barrio permanecen cerradas, quién sabe si definitivamente o a la espera de tiempos mejores. Tampoco se ha salvado de las crisis el Hotel NH Barcelona Stadium, ubicado a escasos 100 metros del Camp Nou, el cual está provisionalmente tapiado.

La situación de los negocios de restauración no es mucho más halagüeña. 'Estamos facturando un 50% menos de lo que lo hacíamos antes de la pandemia. En la previa de los partidos de fútbol aquí venía siempre el grupo de animación de los Dracs, el cual también acudía antes de los partidos de las secciones y eso nos daba mucha vida entre semana', dice Hernán, propietario de El Rellotge, un pequeño bar de la calle Riera Alta, ya perteneciente a l'Hospitalet de Llobregat.

También ha perdido a sus clientes habituales en días de partido otro establecimiento de la misma calle: Casa Ferreiro. Maribel, una de sus responsables, expone que 'antes de la pandemia en los días de partido todo estaba reservado y mucha clientela era fija. Y ahora no solo no tenemos el público que iba al estadio, sino que también viene menos gente a ver el partido por televisión. Hay miedo y aunque vuelvan los espectadores al Camp Nou nada volverá a ser como antes'.

Ante esta caída de los clientes que acuden a los bares para ver el partido del Barcelona por televisión Hernán, propietario del Copán de Travessera de les Corts, decidió darse de baja de la plataforma de pago. 'Cuando regresó LaLiga después del confinamiento intenté incentivar que viniera la gente del barrio al Copán anunciando que daría el partido por televisión, pero no dio resultados', explica resignado. 'Lo que hago ahora para sobrevivir es abrir más horas entre semana. Abro antes y cierro más tarde', añade.

En los días de partido, el Copán cuadriplicaba la caja de un día normal y eso sucedía, por lo menos, dos veces al mes. 'Que a medio plazo dejen entrar tan solo un 30% de público nos soluciona poco. El Copán era un punto de reunión antes de los partidos por parte de grupos de aficionados habituales y muchas personas no van a querer ir solas a ver el partido al estadio', lamenta Hernán.

Tampoco es nada optimista la visión de Mario, el responsable del quiosco que hace esquina entre las calles Riera Alta y 11 de Setembre. 'El barrio ha cambiado un 100% con la pandemia. Por aquí pasaba toda la gente que bajaba del metro para visitar el museo y hacer el tour del estadio. El negocio de la prensa cada vez va a menos y hacíamos dinero con otros productos destinados a turistas que ahora hemos tenido que dejar de vender: postales, souvenirs, refrescos y tabaco', dice.

'Llevamos unos meses muy malos y el futuro no pinta mejor. No sé el tiempo que podremos aguantar', explica alarmado.

Además, nadie sabe cuándo será posible el retorno del público al Camp Nou. Podría ser a partir de este mismo mes de octubre con un 30% de aforo en los partidos de Liga de Campeones si las autoridades sanitarias y el club así lo aprobaran después de que la UEFA haya dado el visto bueno. Pero Jordi Moix, vicepresidente económico del Barcelona, dijo esta semana que las previsiones del club son que haya un 25% de aforo en diciembre y un 100% en febrero.

Los comerciantes, por su parte, ven en marzo la fecha límite para que vuelva una cierta normalidad y no tengan que cerrar definitivamente decenas de negocios de los alrededores del Camp Nou. Y la vuelta de una cierta normalidad incluye la presencia de turistas, algo que parece inviable hasta que no se haya encontrado una vacuna para el coronavirus.

La situación del barrio de Les Corts se refleja en las instalaciones del Camp Nou. Una mañana laboral de octubre prácticamente no hay nadie ni en la tienda oficial de la esplanada ni en las taquillas para comprar entradas para el museo y el tour del estadio. Aunque desde el club se informa de que no se pueden hacer públicas las cifras, el presidente Josep Maria Bartomeu desveló a finales de julio que la media de visitantes diarios del museo era entonces de entre 130 y 150.

Es una minucia comparado con los dos millones y medio de visitantes anuales que tenía el museo antes de la pandemia, los cuales suponían 50 millones de euros por ejercicio al Barcelona.

Moix también explicó en la rueda de prensa del lunes que en los tres meses y medio del ejercicio 2019-2020 en los que impactó la pandemia el museo dejó de ingresar 18 millones de euros y la pérdida de ingresos total por la explotación del Camp Nou y otras instalaciones fue de 67 millones.

El club prevé una recuperación progresiva del turismo con un efecto directo en la venta de productos en las tiendas del club durante los últimos meses del ejercicio 2020-2021. EFE

1011955