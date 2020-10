El duque de Cambridge pide combatir el cambio climático como con la COVID-19

Londres, 4 oct (EFE).- El duque de Cambridge, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, ha pedido medidas globales para combatir el cambio climático, pero que se haga con la misma determinación demostrada en hacer frente a la COVID-19.

El nieto de la reina Isabel II hace esta petición en un documental que emitirá la cadena ITV este lunes titulado 'A Planet For Us All' (Un planeta para todos nosotros), en el que se podrá ver al príncipe trabajando en sus jardines con sus hijos u observando los grandes animales de África, como jirafas y rinocerontes.

'Como hemos visto con el coronavirus, las organizaciones se han movilizado como nunca vimos antes. La colaboración en investigación que se está haciendo en el mundo, compartiendo conocimientos. El dinero de los Gobiernos para apoyar a la gente durante este trastorno', dice el príncipe Guillermo en la filmación, algunos de cuyos detalles han sido divulgados este domingo.

'Si podemos aportar la misma motivación para el medioambiente, (entonces) habremos solucionado' el problema, agrega.

Durante la filmación se muestra el momento en que los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, y sus hijos conversan con el naturalista británico David Attenborough, tanto en persona como a través de vídeo como manera de apoyar al mundo de la naturaleza.

El príncipe también elogia la labor de la activista Greta Thunberg, cuya campaña impulsó a millones de jóvenes en todo el mundo a respaldar los esfuerzos para combatir la crisis climática.

'Lo que Greta ha hecho es realmente interesante. La gente estaba desesperada por que hubiera alguien (así). Por suerte hay alguien con una voz joven y que es activa', resalta el príncipe.

Durante el rodaje, se tomaron imágenes del duque en los terrenos de la mansión real de Sandringham, en el sureste de Inglaterra, y sus viajes por África, continente que el príncipe ha denominado como 'su segundo hogar'. EFE