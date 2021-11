El ecologista Hulot abandona la vida pública tras denuncias por abusos

París, 24 nov (EFE).- El mediático ecologista francés Nicolas Hulot, exministro de Ecología del Gobierno de Emmanuel Macron hasta su dimisión en 2018, anunció este miércoles que abandona de manera definitiva la vida pública tras ser acusado de acoso y violación por varias mujeres.

'Voy a dejar la presidencia de honor de mi fundación para protegerla de esta mancha. Abandono definitivamente la vida pública porque estoy agotado', dijo Hulot en una entrevista en la cadena BFM TV, coincidiendo con la emisión este jueves de un reportaje en el que participan las supuestas víctimas.

Hulot, que creó en 1990 la Fundación Ushuaïa, rebautizada como Fundación por la Naturaleza y el Hombre, abanderada de la educación y la protección del medioambiente, volvió a rechazar las acusaciones que pesan contra él.

'Nunca he cometido estos actos. Todo eso nunca ocurrió. La justicia y la verdad no se pueden impartir en un plató de televisión. No se puede invertir la carga de la prueba', añadió.

Este jueves, el programa 'Envoyé spécial', de la cadena pública France 2, recoge las acusaciones de entre cuatro y seis mujeres que denuncian haber sufrido abusos sexuales por su parte e incluso una de ellas habla de una violación.

El activista, que fue durante años presentador de un conocido programa de la televisión francesa y que ha sido la personalidad pública más querida de Francia según diversos sondeos, fue acusado de acoso por Pascale Mitterrand, nieta del antiguo presidente socialista François Mitterrand.

Pascale Mitterrand reveló a la prensa -en un primer momento desde el anonimato- haber interpuesto una denuncia contra Hulot en 2008 por una agresión sexual en su casa de Córcega en 1997 y que fue archivada por la Justicia porque los hechos señalados habían prescrito.

Hulot denunció entonces por difamación al diario que revelaba la demanda y otras acusaciones como la de una antigua empleada de su fundación, pero la retiró meses más tarde.

Según dijo Hulot en BFM TV, la más grave de las acusaciones que pesan contra él remonta a 1989, y se trata de una mujer que asegura que el entonces presentador la obligó a realizarle una felación en un aparcamiento.

La prensa local señala que no se han presentado nuevas denuncias contra el exministro de Ecología y si se trata de hechos que han prescrito la Fiscalía no puede iniciar una investigación si las víctimas no acuden a la Justicia. EFE

