El ecuatoriano Félix Torres de Santos denuncia insultos racistas en San Luis

San Luis Potosí (México), 19 feb (EFE).- El ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna del fútbol mexicano, denunció que al final del duelo que su equipo perdió 1-0 ante San Luis recibió insultos racistas y destacó su orgullo por el color de su piel.

'El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga', dijo Torres al final del juego de la fecha siete del Clausura.

Félix Torres insinuó que los insultos llegaron de los jugadores reserva del San Luis; explicó que las burlas fueron las que provocaron su expulsión en tiempo de compensación cuando fue a buscar un balón que había salido cerca de la banca del San Luis para reanudar rápido el partido.

'Fui expulsado por reaccionar a unas palabras que me dolieron demasiado, me siento golpeado en este momento. Siento mucha tristeza porque está pasando esto en el fútbol', insistió Torres.

El central de Santos subrayó que deben terminar los insultos por el color de piel de una persona.

'Yo no tengo problemas con nadie, sin importar del color que sea. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando, ni en el fútbol ni en otras cosas; me siento muy triste'.

Su compañero, el brasileño Matheus Doria tomó el micrófono antes de que el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna compareciera ante los medios de comunicación para denunciar los insultos que hicieron llorar a Félix Torres.

'No pueden pasar en el fútbol situaciones de racismo, Félix está llorando en el vestidor, por eso vengo a hablar. Esto no debe pasar ni en México, ni en Brasil, ni en ningún lado', acusó Doria.

Al tomar su lugar en la conferencia de prensa, Guillermo Almada confesó que él no escuchó cuáles fueron los insultos contra su jugador, pero de todas maneras le expresó su apoyo.

'Me voy con mal sabor de boca. Vi que Félix estaba rodeado por sus compañeros y no he conversando con él. Esto del racismo es lamentable porque eso no se puede dar en ningún fútbol del mundo y estoy con Félix', sentenció el estratega.

Santos se enredó en un duelo con San Luis en el medio campo. San Luis tomó la ventaja en el primer tiempo. Santos dominó el segundo lapso, creó algunas opciones de peligro, pero no tuvo puntería para empatar el juego.

Respecto al desempeño de sus dirigidos, Almada reconoció que merecían salir con la derrota por los fallos que tuvieron al frente.

'El partido fue muy trabado. De lo que pudimos jugar merecíamos perder; tomamos riesgos, tuvimos situaciones, pero no convertimos'.

La derrota dejó a Santos con 12 puntos en el quinto lugar del certamen. En la jornada ocho del Clausura 2021, Santos recibirá a Juárez FC el domingo 28 de febrero.EFE