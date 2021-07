El ecuatoriano Ocampo satisfecho con su quinto puesto y diploma olímpico

Quito, 30 jul (EFE).- El ecuatoriano Alfredo Campo, quien era una de las esperanzas de su país a medalla olímpica, se mostró satisfecho con el quinto puesto alcanzado en Tokio y aseguró que 'la sensación más linda' en una final BMX es 'entregarse totalmente a Dios y salir ileso'.

'Obtener un diploma olímpico es una alegría indescriptible, es el premio al trabajo que hemos venido haciendo en busca de alcanzar este sueño de haber llegado a disputar una final de BMX olímpica, todo gracias a Dios', dijo el ciclista en unas declaraciones difundidas hoy, viernes, por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

De 28 años, Campo tuvo una buena participación en los Juegos pues, y tras la caída que sufrió en el primer heat el jueves, logró reponerse y alcanzar la clasificación a semifinales, donde hoy se ubicó en el segundo puesto del primero y segundo heat, pero ya en la fase final no le alcanzó su nivel para lograr una medalla.

Campo era de las grandes esperanzas de Ecuador para sumar una medalla a la de oro que conquistó el pasado 23 de julio, en ciclismo de ruta, Richard Carapaz.

Aún emocionado tras la carrera, recuerda en sus declaraciones que 'desde que salí de mi casa, cuando tenía 16 años, busqué disputar una final olímpica'.

'Correr una final olímpica de BMX es una de las sensaciones más hermosas que puedo sentir porque me entrego totalmente a Dios. Salir de la pista sin una lesión ya es una victoria. Y eso me deja tranquilo. La verdad es que estoy agradecido con Dios, por haberme dado la oportunidad de hacer realidad mi sueño', aseguró.

La caída del jueves le dejó laceraciones en la espalda y rodillas, y el deportista contó sobre esa prueba que fue 'una competencia durísima'.

'El heat en el que me tocó participar parecía una final. Me tocó luchar cada vuelta como si fuera la última. La verdad es que sentí el apoyo de 17 millones de ecuatorianos y no me dejé vencer', concluyó al asegura que se va de Tokio 'feliz' porque 'di todo de mí y eso me deja tranquilo'.

El diploma obtenido por el corredor es el segundo de la delegación ecuatoriana después del que obtuvo la halterista Angie Paola Palacios, al ubicarse en el sexto puesto de su categoría y que regresa hoy al país. EFE

