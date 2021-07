El editor de El Faro sale de El Salvador por orden del Gobierno de Bukele

San Salvador, 8 jul (EFE).- El editor del periódico salvadoreño El Faro, el periodista mexicano Daniel Lizárraga, salió este jueves de El Salvador en el plazo que le ordenó el Gobierno tras negarle un permiso de trabajo y la residencia temporal.

'Estoy cumpliendo en tiempo y en forma el plazo que me dio el Gobierno del presidente (Nayib) Bukele para abandonar el país', dijo en un video difundido por El Faro y grabado en el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero.

Lizárraga, cuyo vuelo de retorno a México estaba programado para las 12.15 hora local (18.15 GMT), aseguró que la decisión del Ejecutivo de Bukele es 'un ataque, uno más, contra El Faro'.

'Es un intentó por hostigar a El Faro y es un intento, una vez más, de tratar de detenernos' y 'parece que están dispuestos a todo, pero deben saberlo con toda la contundencia posible que no nos van a callar'.

Según pudo constatar Efe, Lizárraga llegó al referido aeropuerto, entró al área de chequeo y posteriormente se dirigió a la de migración.

El jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez, dijo a Efe que interpreta la decisión gubernamental como 'un ataque más del Gobierno del presidente Bukele en general al ejercicio periodístico crítico'.

'Este es solo un paso más, pero es un paso muy grave, porque es un paso tajante. Ante un medio incomodo, ante un periodista con el prestigio de Daniel, se le expulsa para simplemente intentar impedir que él cumpla con su ejercicio periodístico', añadió.

Indicó que Lizárraga no se separa del periódico y que 'encontraremos la manera de que continúe como editor'.

'No tengo ninguna duda de que los ataques contra el periodismo y contra El Faro van a continuar, no tengo ninguna duda de que los ataques van a subir de tono, no tengo ninguna duda de que estos son solo algunos pasos de la represión contra la prensa independiente y que veremos muchos más', concluyó.

De acuerdo con el director de El Faro, Carlos Dada, agentes del Gobierno del país centroamericano le notificaron a Lizárraga el martes que debía salir del país.

Dada señaló que el argumento dado por el Gobierno salvadoreño para negarle un permiso de trabajo y residencia temporal es que 'no ha podido demostrar que es periodista'.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, dijo a Efe que la decisión del Gobierno de expulsar al editor de El Faro es un 'absurdo'.

'Es un acto absurdo, que no es válido, porque quienes ejercemos el periodismo conocemos de la trayectoria de Daniel', señaló.

El Faro denunció a mediados de abril pasado mediante un editorial que el Gobierno salvadoreño supuestamente 'fabrica otro caso' en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al medio de investigación de evadir impuestos.

José Luis Sanz, exdirector de El Faro y corresponsal del medio en Washington, dijo a Efe en una entrevista en octubre de 2020 que teme que el Ejecutivo de Bukele busque la detención de los directivos de este periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones. EFE

