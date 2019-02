$!El “Efecto Guaidó” vuelve a llenar las calles por la ayuda humanitaria

“Mi hija necesita medicamentos y no los estamos encontrando”, explica.

A sus 72 años, Suárez explica que no tiene “descanso” ni “paz” porque no tiene las medicinas que necesita.

A su alrededor, jóvenes y no tanto caminaban con carteles en honor a Guaidó y constantes apelaciones a la necesidad de medicinas.

Entre ellos no faltó el humor para responder a Maduro, quien considera una injerencia imperialista la ayuda humanitaria.

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó (c), junto a su madre, Norka Márquez (c-i), y su mujer Fabiana Rosales (c-d), participa en una concentración contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes, en el acomodado barrio de Chacao, Caracas (Venezuela).

“Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria”, proclamó desde la tribuna en la que pidió a la ciudadanía que acompañe la entrada de medicinas y alimentos.

“Anunciamos entonces, que luego de estar organizados, de estar comunicados, de estar ordenados en este momento, de haber ordenado a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso, hacemos el anuncio del día que va a empezar a ingresar la ayuda humanitaria, tendremos que ir en caravanas en protestas, en movilización, en acompañamiento”, añadió entre el jolgorio de sus simpatizantes.

La esperanza nutre sus filas y el estudiante de Ingeniería de Sonido Eliazar Salas comenta que si Guaidó “hace las cosas bien como las está haciendo ahora creo que el pueblo le va a recompensar”.

Para él, la necesidad de ayuda se “ve en los hospitales sin medicinas, sin insumos y con gente muriendo”.

“Es excelente para Venezuela que entre la ayuda humanitaria y de la comunidad internacional”, sostiene.

Tal vez, el mejor ejemplo de esa carestía es Jeanette Arias, que a sus 60 años acude a la manifestación en silla de ruedas por el avance de la osteopenia que padece y asegura que no aguanta “más la desesperación de no tener” los medicamentos que necesita: “calcio para los huesos y losartan para la tensión” que asegura no se consiguen en Venezuela.

Por eso, para ella la ayuda humanitaria es la gran esperanza y tiene claro que “de que va, va y de que entra, entra”, así Maduro no quiera.

Precisamente el apellido de quien hoy lidera el chavismo fue uno de los más repetidos debido al “Maduro challenge” que se ha extendido por las redes sociales.

Sucedía que un manifestante gritaba Maduro y el resto respondían a coro “coño’e’tu madre”.

Por si fuera poco, Guaidó se sumó al reto viral al referirse a él desde el atril como “el usurpador” de cuyo nombre no quiso acordarse.

Sin embargo y ante la petición popular lo gritó, ante lo que los decenas de miles de caraqueños reunidos en Chacao, un barrio acomodado del este de la capital, se unieron al reto viral con el insulto de rigor.

Fue el final de una marcha de tono festivo que, de nuevo, transcurrió en total calma y mostró el optimismo de una oposición que avanza lenta pero no pierde la esperanza.