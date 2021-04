El Eintracht se suma a la resistencia alemana a la reforma de la Champions

Berlín, 16 abr (EFE).- El Eintracht Fráncfort se ha sumado a la resistencia que hay en Alemania a la reforma de la Liga de Campeones que se centra en el rechazo a que se pueda acceder a la competición con criterios distintos al del rendimiento deportivo en la última temporada en las competiciones nacionales.

'Lo más importante es que el acceso a las competiciones, en especial a la Liga de Campeones, se dé a través de las ligas y competiciones nacionales. La clasificación a través de coeficientes y wildcards son el comienzo de un círculo cerrado que terminaría en una Superliga', dijo el portavoz del Consejo Directivo del Eintracht, Axel Helmann, en declaraciones a la revista 'Kicker'.

La Asociación de Clubes Europeos (ECA) quiere que un buen número de las plazas sean otorgadas a través de criterios como el coeficiente de 10 años- ajenos al rendimiento en la última temporada-.

'La reforma es un compromiso y desde el punto de vista del Eintracht Fráncfort no hubiera sido necesaria', agregó Helmann.

El temor de clubes como el Eintracht es que a través de la reforma se haga aún más difícil cerrar la brecha económica frente a clubes con una larga trayectoria europea, en el caso de Alemania especialmente el Bayern Múnich.

Entre los críticos a la reforma está también el exdirector financiero de la Liga Alemania de Fútbol (DFL), Christian Müller.

'La reforma es algo que le sirve máximo a diez clubes y que perjudica a todos los otros actores en el fútbol europeo. Al resto de los clubes, a las ligas nacionales y también la UEFA', dijo Müller a 'Kicker'.

'Los representantes de la ECA extorsionaron a la UEFA con la amenaza de escindirse en una Superliga y la UEFA cedió sin necesidad porque la amenaza no era plausible. Los grandes clubes no hubieran asumido el riesgo de que sus jugadores no pudieran jugar un Mundial o una Eurocopa', agregó.

Los grupos que representan intereses de los aficionados en Alemania también vienen oponiéndose a los planes de reformas.

'Dos o tres de las nuevas plazas se repartirían no según el rendimiento deportivo en la última temporada sino a través de un coeficiente a largo plazo', dice la organización 'Unsere Kurve' en su página web.

'Eso significa que si el Bayern quedase quinto en la Bundesliga se clasificaría sin embargo a la Liga de Campeones por la renta de otras temporadas con lo que también puede planificar con esos ingresos los próximos años, al margen de su rendimiento deportivo', agrega el mensaje.EFE