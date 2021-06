El emblemático centro español de Nueva York La Nacional cuenta su historia

Nueva York, 19 jun (EFE).- El emblemático centro español La Nacional, ubicado en el número 239 de la calle 14 en el barrio neoyorquino de Manhattan, cuenta desde hoy su propia historia en un documental que se estrena en el marco del Festival de cine de Manhattan.

'Once Upon a Place' (Érase una vez un lugar), de la documentalista novel Cèlia Novis, narra la evolución de este centro que estuvo siempre vinculado a la comunidad española inmigrante, especialmente en torno a la calle 14, donde se ubicaba la conocida como 'Little Spain'.

Novis, que es también la guionista y productora de la cinta, dedicó ocho años a investigar el pasado de la que fue la mayor comunidad hispana en Estados Unidos y a desarrollar su proyecto.

La cinta sitúa el origen de La Nacional en la fundación de la Sociedad Benéfica Española en otoño de 1868, uno de los muchos centros que en el siglo XIX y XX emergieron para dar cobijo a los emigrantes de origen español como el Círculo Colón Cervantes, el Centro Asturiano de Nueva York, el Círculo Español y la Comisión de los Cientos, entre otros.

Aunque sería hasta mediados de la década de 1920, cuando el empresario José Camprubí, fundador en 1918 del diario en español La Prensa, compró el edificio en el que desde entonces se ubica La Nacional, justo al lado de la Iglesia de Guadalupe, un templo que se convirtió también en uno de los ejes de la comunidad española emigrante.

La voz femenina con la que Novis ha caracterizado a La Nacional en su documental, deja también espacio a los testimonios de descendientes de españoles vinculados a 'Little Spain', al centro cultural español y a los restaurantes, ultramarinos y todo tipo de tiendas fundadas y regentadas por españoles que plagaban en aquellos años la calle 14.

A través de todas estas voces, el documental cuenta también la historia de Nueva York y de la inmigración, desde el desarrollo de la ciudad a principios del siglo XX con numerosos españoles trabajando en la construcción del metro, pasando por la Primera Guerra Mundial, la Ley Seca o las consecuencias de la Guerra Civil Española en la comunidad migrante.

“Se ha dedicado mucho esfuerzo a contar una historia que se ha vuelto desconocida. Esperamos que se convierta en el registro histórico y en la historia sentimental de La Nacional para las generaciones venideras”, aseguró sobre el documental el director ejecutivo de la Nacional, Robert Sanfiz en un comunicado.

La Nacional pervive, aunque lejos del esplendor que junto al Barrio Español de Manhattan experimentó en las décadas de los años 20, 30 y 40.

La recesión que vivió la ciudad en los años 70, con la proliferación de la violencia y las drogas en muchos de sus barrios firmó la sentencia de muerte de 'Little Spain'.

Como muchos otros neoyorquinos, la comunidad española comenzó un lento exilio mientras los locales que iban abandonado se quedaban vacíos o eran sustituidos por otros que acabaron cambiando la imagen del barrio para siempre.

Pero La Nacional y la fachada de la colindante Iglesia de Guadalupe siguen recordando el origen emigrante y español de ese barrio de la Gran Manzana. EFE