El entrenador del PSV reconoce que su equipo 'no ha tenido el día'

San Sebastián, 9 dic. (EFE).- El entrenador del PSV Eindhoven, Roger Schmidt, encajó con deportividad la inesperada goleada de su equipo en San Sebastián ante la Real Sociedad (3-0) que le deja fuera de la Liga Europa y admitió tras el encuentro que su equipo 'no ha tenido el día'.

'Controlamos el partido durante el primer tiempo, ellos nos esperaban para el contraataque, no tuvimos ocasiones claras para llegar al área pero sí estuvimos organizados defensivamente sin dejarles hacer su juego', rememoró tras el encuentro Schmidt.

El técnico alemán cree que 'el penalti antes del descanso afectó mucho' a su plantilla y que la derrota vino labrada por 'un error' en su posicionamiento 'y por la mala suerte, luego tras el descanso llegó el segundo gol y la tarjeta roja se convirtió en demasiado castigo'.

Schmidt está convencido de que la Real 'no fue mejor' que ellos nosotros, 'solo marcaron el gol en el momento oportuno y se aprovecharon de nuestros errores pero fue el PSV el que controló el partido con mucha posesión', opinó.

Aunque la prensa de su país fue crítica con la estrategia ofensiva que planteó el conjunto neerlandés cuando le valía el empate para seguir en Liga Europa, defendió su idea y la enmarcó en el ADN de un club que no sabe jugar al fútbol de otra forma.

'Queríamos ser nosotros mismos, controlando la pelota, y no considero un error no haber jugado a la defensiva, porque los goles que encajamos fueron errores, pero también hubo mala suerte y aunque con un 3-0 no tienes argumentos creo que el planteamiento fue el correcto', concluyó un preparador del PSV afligido. EFE

