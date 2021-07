El entrenador portugués Vítor Pereira vuelve al Fenerbahçe

Estambul, 2 jul (EFE).- El entrenador portugués Vítor Pereira es el nuevo entrenador del Fenerbahçe, uno de los tres mejores equipos de Turquía, donde ya trabajó como técnico en la temporada 2015/2016, según anunció el propio club en un comunicado publicado en su página web.

Pereira, de 53 años, ex técnico del Oporto, el griego Olympiacos y el chino Shanghai SIPG, regresa así al equipo turco para 'terminar un trabajo que se quedó a medias', según dijo el portugués al club.

'Desafortunadamente, no tuve el tiempo que necesitaba. Para mí, el Fenerbahçe es un amor que se quedó a medias. En mi carrera he ganado copas donde fuera, pero con el Fenerbahçe no gané. Ahora es el momento de coronar esta historia con un campeonato y llevar una historia a medias a un final feliz', dijo el entrenador.

El Fenerbahçe quedó esta temporada tercero, muy poco por detrás de sus dos históricos rivales, el Besiktas, ganador de la Superliga este año, y el Galatasaray. EFE