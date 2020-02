El equipo de control del coronavirus llega al hotel de organización y prensa

Abu Dabi, 28 feb (EFE).- Un equipo médico compuesto por una diez personas ya se encuentra en el interior del hotel donde se aloja la organización del Tour EAU y los medios de comunicación para proceder a los controles protocolarios de detección del coronavirus.

Mientras los equipos de detección del virus siguen trabajando en el Hotel Yas Marina, donde se encuentran los corredores, el protocolo se ha empezado a aplicar en el segundo hotel que aloja a la caravana del Tour UAE.

Los corredores viven con inquietud la situación y cumpliendo las órdenes recibidas, comunes para todos: no salir de las habitaciones y esperar órdenes.

En la tarde de ayer, Chris Froome se refirió a la suspensión de la carrera y la situación creada tras la detección de dos casos confirmados de coronavirus en dos mecánicos del equipo UAE.

'Es una pena la cancelación de la carrera, pero lo más importante es la salud publica. Todos estamos esperando las pruebas médicas y permaneceremos en el hotel hasta nuevo aviso. Espero la recuperación de los afectados y que no haya más casos'.

Por su parte, el equipo Movistar pasó las pruebas avanzada la pasada noche sin que se registrara ningún resultado adverso.

Alejandro Valverde, en una entrevista previa a la suspensión, se refirió a la posibilidad de una suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio, su gran objetivo del año.

'No me gustaría que se suspendieran, pero el coronavirus es un tema de fuerza mayor, así que si no se puede ir a los Juegos, tampoco pasaría nada'. EFE