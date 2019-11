El equipo español MadLions da el salto a la Liga Europea de League of Legends

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 29 nov (EFE).- El conjunto español Mad Lions, propiedad de la empresa canadiense OverActive Media, tendrá plaza en la próxima edición de la Liga Europea (LEC), el principal campeonato continental del videojuego multijugador 'League of Legends', según confirmó a EFE el fundador del equipo madrileño, Jorge Schnura.

'Seremos el único equipo con sede en España que participará en la LEC, será un orgullo representar a los españoles', afirmó Schnura en una entrevista exclusiva sobre la inclusión de los 'leones' madrileños en la que definió como 'la liga más importante de eSports a nivel global por prestigio y audiencias'.

La llegada de Mad Lions a la competición europea -donde participan también el G2 ESports propiedad del español Carlos 'Ocelote' Rodríguez, con sede en Alemania, y Origen, del español Enrique 'xPeke' Cedeño, radicado en Dinamarca-, se produce al sustituir en la competición al equipo Splyce, equipo que también es propiedad de la compañía canadiense.

'Splyce no desaparece, pero en League of Legends en Europa se pensó que iba a tener más aceptación Mad Lions. Además, en su día hubo cierta decepción con que no hubiera ningún equipo con sede española en la LEC', explica Schnura.

La Liga Europea instituyó en 2018 un sistema de franquicias similar al que tiene en baloncesto la NBA estadounidense, en el que diez equipos tienen el acceso vitalicio a la competición y participaban de sus ganancias, a cambio de un canon de 10,5 millones de euros, en el que no lograron plaza equipos españoles como Giants, que llegó a ser tercero europeo en 2016, o Movistar Riders.

La inyección económica de OverActive Media, que tiene siete equipos en tres países -el Toronto Ultra canadiense, que juega al 'Call of Duty', el Toronto Defiant de 'Overwatch' y Splyce-, permite al conjunto madrileño lograr la plaza en el campeonato continental y contar con más recursos y personal, como la incorporación de Pedro Belaunzarán, ex del Valencia, como director de patrocinios.

En el aspecto puramente competitivo, Schnura recuerda que en la temporada pasada el equipo Splyce, al que sustituyen, fue tercero en la temporada de verano europea, segundo en las finales regionales y cuarto finalista en los Mundiales, por lo que participaron en la eliminatoria que se disputó en Madrid, en el Palacio de Vistalegre.

'Nosotros no apostamos por fichajes espectaculares, sino por encontrar el talento en bruto. La alineación no será 'top', pero esperamos que entre finales de 2020 y principios de 2021 compitamos con los mejores', apunta el cofundador del equipo madrileño.

Este equipo incluirá a varios de los antiguos componentes de Splyce, como el rumano Andrei 'Orome' Popa como calle superior, el checo Marek 'Humanoid' Brázda en la línea central y el entrenador inglés James 'Mac' MacCormack a los que se unen el italo-chino Zhiqiang 'Shadow' Zhao como jungla y el alemán Norman 'Gistick' Kaiser como apoyo, a falta de un jugador por confirmar.

Todos los jugadores del equipo madrileño, según su fundador, son profesionales. 'Todos nuestros jugadores tienen un salario digno para poder vivir de esto y es su ocupación a tiempo completo', afirma el responsable de MadLions, una situación que asegura se aplica también a todos los clubes de la Superliga Orange española.

'Ya no existen casos como hace tres años, que haya jugadores que estén cobrando un sueldo que no les permita vivir independientes, porque el sector ha crecido', añade Schnura, que asegura que en su caso se trata de sueldos 'muy por encima del salario mínimo'.

Junto a la profesionalización, los 'eSports' afrontan el desafío de la presencia femenina no solo entre el público, sino también entre los jugadores de las grandes competiciones, un problema que el fundador de MadLions admite que 'no se ha solucionado', pero que en su caso cree que debe ir por el camino de los equipos mixtos.

'Creo que es un tema de aceptación, un tema psicológico, nada más allá. Nosotros hemos hecho equipos mixtos porque de esa forma ayudábamos a ellos a jugador con ellas y diferencia. A la hora de comunicarse hay que tener cierto respeto y aprender las cualidades que aporta cada uno', opina el dirigente del equipo madrileño, que ha tenido escuadras mixtas en 'League of Legends' y 'Clash Royale'.

Los 'leones' madrileños estrenarán la próxima temporada su plaza en la máxima competición del Viejo Continente, una presencia que a su juicio hace justicia a un país que es 'el mercado más desarrollado y más activo de la LEC'.

'Durante los Mundiales, la retransmisión más vista después de la inglesa fue la española, por encima incluso de la coreana. Estamos viviendo un crecimiento espectacular de los eSports', finaliza Jorge Schnura. EFE

