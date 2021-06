El escritor francés David Diop gana el Booker Internacional

Londres, 2 jun (EFE).- El escritor David Diop se convirtió este miércoles en el primer autor francés en ganar el prestigioso premio Booker Internacional, que conquistó con la obra 'At Night All Blood is Black', traducida al inglés por Anna Moschovakis.

Diop, nacido en París en 1966 y criado en Senegal, se impuso a otros cinco finalistas, entre ellos, la argentina Mariana Enríquez, nominada por 'The Dangers of Smoking in Bed' ('Los peligros de fumar en la cama'), traducido por Megan McDowell, y el chileno Benjamín Labatut, por 'When We Cease to Understand the World' ('Cuando dejamos de entender el mundo'), con traducción de Adrian Nathan West.

El premio Booker Internacional, que en la pasada edición recayó en 'The Discomfort of Evening', de la escritora neerlandesa Marieke Lucas y traducción de Michele Hutchinson, reconoce cada año una obra de ficción vertida al inglés desde una lengua extranjera.

'At Night All Blood is Black', segunda novela de Diop, narra la experiencia de un soldado senegalés que lucha en el bando francés en la Primera Guerra Mundial, una trama marcada por el salvajismo de las trincheras y la soledad de una mente que se precipita a la locura.

La dotación del Booker Internacional, de 50.000 libras (unos 58.000 euros), se reparte equitativamente entre el autor de la obra distinguida y su traductor al inglés.

Diop agradeció vía vídeo el galardón, anunciado en una ceremonia virtual desde la catedral de Coventry (Inglaterra), y aseguró estar viviendo 'un sueño hecho realidad', una alegría que compartió con la traductora Anna Moschovakis.

La presidenta del jurado, Lucy Hughes-Hallett, remarcó en un comunicado el 'poder aterrador' de la obra premiada, de 'prosa encantada' y 'visión oscura y brillante', capaz de 'hechizar' a los lectores.

La novela 'At Night All Blood is Black', traducida a una decena de idiomas, suma ahora el Booker Internacional a un nutrido palmarés en el que ya se acumulan el premio Strega Europeo italiano y el premio Goncourt de los estudiantes, entre otros. EFE