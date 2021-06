El España-Polonia, en 5 focos

Madrid, 18 jun (EFE).- El duelo entre Álvaro Morata y su ineficacia ofensiva, las críticas a Robert Lewandowski tras el 1-2 con Eslovaquia, el estado del césped del estadio de La Cartuja de Sevilla, la reacción en el once de Luis Enrique al 0-0 frente a Suecia y el regreso de Sergio Busquets aparecen en el foco en el choque de este sábado entre las selecciones española y polaca.

1 - MORATA:

Silbado el pasado lunes contra Suecia (0-0), señalado por su fallo en el minuto 37 frente a Robin Olsen, sin gol como toda la selección española, el delantero centra los focos del duelo, en el que, previsiblemente, repetirá de inicio en la alineación de Luis Enrique. Necesitan goles su equipo y él, recién prorrogada su cesión al Juventus. No marca como internacional desde el 1-1 con Grecia, con lo que sufre una sequía ya de cinco encuentros o 372 minutos.

2 - LEWANDOWSKI:

Sus 53 goles en esta temporada no son inmunes a las críticas. No hizo un buen partido contra Eslovaquia, su selección perdió y él no anotó ningún tanto; razones más que suficientes en un deporte que sólo se entiende desde el presente para que esté en el foco. No ha marcado en sus últimos dos duelos. Y un aviso para España: Lewandowski no encadena tres encuentros sin marcar con Polonia desde noviembre de 2018.

3 - EL CÉSPED DE LA CARTUJA:

'El campo no ha ayudado. Los jugadores tenían complicaciones para el control. ¿No lo habéis visto? No es una disculpa, es una realidad. Los jugadores se han quejado', expresó el pasado lunes Luis Enrique en 'Telecinco' sobre el césped de La Cartuja, seco, lento y nada beneficioso para la circulación de la pelota. Su estado este sábado centrará muchas de las miradas previas.

4 - LOS CAMBIOS DE LUIS ENRIQUE:

Son habituales los cambios del técnico en las alineaciones de un partido a otro, pero, por primera vez, el encuentro frente a Polonia mostrará la manera de actuar en ese sentido del técnico dentro de la fase final de un gran torneo. Se prevén cambios, pero no demasiados. Quizá la entrada de Gerard Moreno, Pablo Sarabia o Fabián Ruiz.

5 - SERGIO BUSQUETS:

Trece días después de su positivo por covid-19, la selección española recupera a su capitán, al medio centro campeón de todo, a la referencia de un grupo que necesita de su experiencia. Su negativo en la PCR de este viernes lo reincorporó de inmediato a la concentración para Sevilla, aunque su titularidad parece improbable. EFE