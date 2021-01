El español Didac Costa ya navega en el Atlántico tras cruzar cabo de Hornos

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa, ya navega en el Atlántico después de que cruzase el cabo de Hornos, a solo dos millas (4 km) al sur del cabo, navegando a 13,4 nudos (24,8 km/h) con viento del Noroeste de 20 nudos.

Costa invirtió 66 días, 2 horas y 42 minutos desde la salida, el pasado 8 de noviembre de Les Sables d' Olonne. Se mantiene en la décima novena plaza de la general a 11 días, 2 horas y 19 minutos después del líder, el 'Apivia' de Charlie Dalín.

'Volver a ver tierra de nuevo es algo impresionante y , además, el paisaje es increíble. Las últimas semanas han sido muy duras, con unas condiciones muy fuertes de viento y mar muy gruesa, por lo que tenía muchas ganas de 'cambiar de pantalla'', indicó.

'Ha sido genial poder ver el cabo de cerca y disfrutar del paisaje tan espectacular, y además ver tierra después de tantas semanas. Estoy contento con el tiempo empleado, 66 días en el 'One Planet One Ocean'. Es una buena marca, y mi récord personal. Se me ha hecho mucho más corto que en la pasada Vendée', reconoció.

'Las peores condiciones han sido en el Índico y el Pacífico Sur y han complicado mucho la navegación. Quizás porque la zona de exclusión de hielos ha estado ahora más abajo, muy al sur', comentó el navegante catalán.

En cuanto al estado del barco, el tercero más antiguo de la flota, explicó que, 'el barco está bien'. 'Solo destacar el problema con el equipo de viento, no lo tengo al 100% pues llevo una veleta instalada en la pop porque la de tope del mástil me falla por culpa del cable'.

'Las velas están en buen estado, solo algunos roces parcheados en un par de sitios y puedo usarlas todas perfectamente. Solo otros pequeños problemas, cosas normales en algunos soportes, cabullería y algún falso contacto en conexiones eléctricas. Todo está funcionando bien y ahora me muero de ganas por ganar norte para navegar seco y en manga corta', concluyó.

Costa cruzó por tercera vez el cabo de Hornos tras haberlo hecho en la Barcelona World Race (Vuelta al Mundo a Dos) en 2015 y en la Vendée Globe (2016-2017). EFE

1010560