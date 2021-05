El Espanyol acaricia el ascenso

Madrid, 2 may (EFE).- El Espanyol se situó al borde del ascenso, que los “pericos” certificarán matemáticamente el próximo sábado si logran empatar en su visita al campo del Zaragoza, tras imponerse este domingo por 3-0 al Málaga.

El cuadro de Vicente Moreno fue contundente. Demostró el excelente momento de forma del conjunto catalán que puso pie y medio, sino los dos, en Primera División, tras sumar su séptima victoria en las últimas ocho jornadas.

Nadie parece capaz de poder seguir el ritmo del Espanyol que no pierde un partido -9 victorias y cinco empates- desde el pasado 31 de enero, cuando cayeron por 2-3 ante el Rayo Vallecano.

Una formidable racha que se sustenta en la capacidad de pegada el equipo blanquiazul, como atestiguan los 24 tantos que los “pericos” han contabilizado en sus últimos ocho partidos, en los que promedian tres goles por encuentro.

Y eso que su máximo realizador, el delantero Raúl de Tomás, acumulaba tres jornadas sin ver portería. Una “sequía” a la que “RDT” puso fin este domingo, tras firmar un doblete ante el Málaga.

Dos tantos en los que De Tomás, que abrió y cerró la cuenta goleadora para los “pericos”, encontró la colaboración de Javi Puado, otra de las claves del espectacular fin de temporada del equipo catalán.

Pero el internacional español sub 21 no sólo es un magnífico asistente, sino que además ha dotado a su juego de una eficacia, que le convierte en un peligroso rematador, como confirman las cuatro dianas que Puado, que volvió a marcar este domingo, suma en las dos últimas jornadas.

Una pegada que permitió al Espanyol aumentar a catorce puntos su ventaja sobre el tercer clasificado, el Almería, el equipo que marca la divisoria entre los puestos de ascenso directo y las plazas de promoción.

Eliminatorias de ascenso en las que el Leganés, cuarto, deberá seguir peleando por lograr la ventaja de campo, tras perder este domingo la oportunidad de arrebatar el tercer puesto al Almería, tras empatar en casa 0-0 con el Sporting de Gijón.

Y no fue porque ambos conjuntos no lo intentaran, especialmente, en la primera mitad, en la que destacó la actuación de otro internacional sub 21, el sportinguista Manu García, que dispuso de una buena ocasión para inaugurar el marcador.

Sin embargo, el juego, pese a una buena oportunidad del japonés Gaku Shibasaki para el Leganés, fue decayendo poco a poco en la segunda mitad, obligando a ambos conjuntos a conformarse con el empate sin goles.

Un resultado que permitió a madrileños y asturianos situados en los puestos de promoción, aunque el caso del Sporting acuciado por un Girona, que llega embalado a este tramo final de curso, y por un Rayo Vallecano, que podría arrebatar este lunes la quinta plaza a los rojiblancos si logra vencer en el campo del Sabadell.

Eliminatorias de ascenso que se complicaron notablemente para la Ponferradina, octavo clasificado, que se situó a cinco puntos de las plazas de promoción, tras caer este domingo por 2-0 en su visita al campo de Las Palmas.

Los goles de Maikel Mesa, que abrió de penalti a los 18 minutos el marcador para los insulares, y el argentino Sergio Araujo, que estableció en el 70 el definitivo 2-0, otorgaron el triunfo a Las Palmas, que con esta victoria aseguró prácticamente la permanencia.

Lo mismo que el Fuenlabrada, que se distanció en doce puntos de los puestos de descenso, tras derrotar por 2-1 al Cartagena, en un encuentro en el que los madrileños jugaron con un hombre memos la última media hora por la expulsión de Ibán Salvador.

No fue la única tarjeta roja que vio el Fuenlabrada que vio como en el descanso el colegiado expulsaba al guardameta suplente, el serbio Dragan Rosic.

Circunstancia que no impidió al Fuenlabrada alzarse con la victoria gracias a un espectacular tanto del senegalés Pathe Ciss, que estableció a los 48 minutos el 2-0 con un remate desde su propio campo, que hizo inútil el posterior tanto de Rubén Castro (2-1) para el Cartagena.

Una derrota que no impedirá al conjunto murciano seguir una semana más fuera de los puestos de descenso, al igual que el Castellón y el Logroñés, que empataron este domingo 0-0 en Castalia.

Resultado que deja a castellonenses y riojanos al alcance de Alcorcón, el equipo que cierra las plazas de descenso, y que este lunes podría igualar a puntos a ambos si logra vencer en su visita al campo del colista, el Albacete.EFE