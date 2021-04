El Espanyol y el Mallorca se escapan

Madrid, 11 abr (EFE).- El Espanyol y el Mallorca no desaprovecharon el nuevo tropiezo del Almería, que cayó por 2-1 en su visita al campo del Zaragoza, y dieron un nuevo paso hacia el ascenso a la Primera división española, tras imponerse este domingo al Leganés (2-1) y al Lugo (2-0).

Ambos triunfos permitieron a catalanes y baleares aumentar a diez y ocho puntos, respectivamente, su ventaja sobre el Almería, el equipo que marca en estos momentos la divisoria entre los puestos de ascenso directo y las plazas de promoción.

Todo un auténtico botín a falta de tan sólo ocho jornadas para la conclusión del campeonato, que confirma la condición de máximos favoritos de “pericos” y “bermellones” para lograr el ansiado retorno a la máxima categoría del fútbol español.

Y es que el Espanyol y el Mallorca parecen inmunes al “mal de altura” que da la impresión de afectar a sus más inmediatos perseguidores, que, con la excepción del Rayo Vallecano, saldaron con derrota la jornada.

Ni el Almería, ni el Leganés, ni el Sporting de Gijón, que encadenó su segunda derrota consecutiva tras caer el pasado viernes por 1-0 ante el Tenerife, fueron capaces de seguir el ritmo de catalanes y baleares, que dieron un nuevo golpe en la clasificación.

Un puñetazo sobre la mesa que tuvo si cabe más importancia en el caso del Espanyol, dada la entidad del rival, un Leganés, otro de los “gallitos” de la categoría, que llegó a Cornellá dispuesto a apurar sus opciones de pelear por el ascenso directo.

De hecho, el conjunto madrileño no sólo tuteó, sino que dominó durante muchos minutos a un Espanyol, que debió aplicarse, como pocas veces, en defensa.

Pero todo el buen hacer de los de Asier Garitano, que llegaron a empatar la contienda a los 51 minutos con el gol de Miguel de la Fuente, se quedó en nada ante la calidad que atesora el conjunto “perico” en su plantilla. Un talento que quedó plasmado en los dos espectaculares tantos que propiciaron el triunfo del conjunto catalán.

Si Sergi Darder mostró apenas cumplidos treinta segundos toda la clase que atesora con un sutil remate lejano, el jovencísimo Nico Melamed no pudo encontrar mejor manera de festejar su vigésimo cumpleaños, que con la espectacular volea que supuso el definitivo 2-1.

Dos goles de “Primera” que permitieron al Espanyol no sólo ya conservar el liderato de LaLiga SmartBank, sino poner un pie y medio en Primera División, tras encadenar su quinto triunfo liguero consecutivo.

Mucho menos brillante fue el triunfo del Mallorca, que lejos de su mejor versión, se conformó con aprovechar los problemas defensivos del Lugo para sumar un triunfo (2-0) que le acerca a Primera División.

No se había cumplido el minuto de juego cuando los baleares ya marchaban por delante en el marcador, gracias a un tanto de Dani Rodríguez, que no desaprovechó la incapacidad de los defensas visitantes para despejar un saque de banda colgado al interior del área para firmar el 1-0.

No mucho más acertada estuvo la zaga lucense en el 2-0 obra de Víctor Mollejo, que si en primera instancia no acertó a rematar el centro de Brian Oliván, no desperdició la segunda oportunidad que le concedió el fallido despeje de Diego Alende para sentenciar definitivamente la contienda a los 63 minutos.

El Almería no fue capaz de emular a sus rivales. Encajó su segunda derrota consecutiva tras caer este domingo por 2-1 ante el Zaragoza, en un choque en el que los andaluces se estrellaron ante la efectividad del conjunto blanquillo.

De nada le sirvió al Almería adueñarse de la posesión ante la eficacia de un Zaragoza que en su primera aproximación al área rival se adelantó a los diez minutos de juego (1-0) con un gol de Adrián González.

Logró reaccionar el conjunto “indálico”, que igualó la contienda a los 34 minutos con el tanto del argentino Lucas Robertone, pero el equipo andaluz volvió a ser víctima de la pegada de un Zaragoza que en su única ocasión de todo el segundo tiempo decantó a su favor definitivamente la contienda, con la diana (2-1) de Iván Azón a diez minutos para el final.

Este resultado obliga al Almería a dejar de mirar a los puestos de ascenso directo y centrarse en la lucha por ocupar una de las cuatro plazas que dan derecho a disputar las eliminatorias de promoción a LaLiga Santander, con las que sigue soñando el Málaga, que prácticamente se aseguró la permanencia, tras doblegar este domingo por 2-0 al colista de la categoría, el Albacete.

Los goles del francés Yanis Rahmani, que abrió el marcador a los 23 minutos, y de Caye Quintana, que firmó en el 56 el definitivo 2-0, plasmaron la superioridad del equipo malagueño, que, con la permanencia prácticamente en el bolsillo, comienza a mirar a unos puestos de promoción de los que le separan tan sólo siete puntos.

El que pareció despedirse de ellas fue el Mirandés, tras verse sorprendido en Anduva por un Logroñés que se impuso con un solitario tanto (0-1) de Lander Olaetxea a los 65 minutos.

El gol permite a los riojanos encadenar su segunda victoria consecutiva en la dos últimas jornadas para distanciarse en cuatro puntos de los puestos de descenso a Segunda División B, que cierra un Cartagena que sumó un valioso punto (1-1) en su visita al campo del Sabadell con un gol del veterano Rubén Castro. EFE