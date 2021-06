El estado mexicano de Tabasco suma hospitalizados y teme nueva ola de covid

Manuel López

Villahermosa (México), 25 jun (EFE).- Tabasco es uno de los estados mexicanos donde la covid-19 da señales de una temida tercera ola al registrar una ocupación de más del 40 % de ocupación en camas para pacientes críticos y escenas que no se veían desde hacía meses como filas en módulos de pruebas rápidas y familiares con enfermos buscando información.

Víctor Narváez, director del Hospital Juan Graham, el principal centro de atención especializado para atención de contagios en la región, mostró esta semana preocupación por una ola de contagios más fuerte que la de diciembre y enero pasados, situando la región muy cerca del color rojo del semáforo epidemiológico nacional, que indica riesgo máximo.

'¡Muy crítica!, es un oleaje mucho más fuerte que el que tuvimos en diciembre - enero, de mayor intensidad. El tema es: ¿qué estamos dejando de hacer como sociedad?', dijo el médico a medios.

En Villahermosa, la capital, sus habitantes madrugan y hacen largas colas en los módulos de salud ante la sospecha de un contagio y la urgencia de una prueba rápida de SARS-CoV-2.

Mientras que en hospitales sedes para la atención de la covid, los familiares esperan noticias de sus pacientes hospitalizados.

México suma al momento casi 2,5 millones de casos y 232.068 decesos por coronavirus, siendo el cuarto país del mundo por número de fallecidos tras Estados Unidos, Brasil y la India.

Pero tras cuatro meses consecutivos de reducción de contagios en México, la pandemia de covid-19 vuelve a repuntar en varias zonas del país como Tabasco, lo que ha encendido las alarmas ante una posible y temida tercera ola pese al avance en la vacunación.

PRUEBAS RÁPIDAS

Este viernes, unas 150 personas acudieron a los quioscos de salud de pruebas rápidas de covid. Adultos mayores, jóvenes y familias completas hicieron largas filas y muchos de ellos con síntomas visibles bajo un fuerte sol de 33 grados centígrados.

Vanesa Moreno llegó con toda su familia -tres niños y sus suegros, que son adultos mayores- que cuentan con el esquema completo de vacunación con el antígeno Cansino o de Pfizer, pero presentan síntomas desde hace una semana.

Después de 45 minutos de espera, Vanesa y casi toda su familia fueron notificados de su positivo al virus.

'Son mis suegros, ellos están vacunados y presentaron tos y gripe después de que yo me sentí mal. De hecho, el que empezó primero fue mi esposo', explicó la mujer.

En un módulo de salud de Villahermosa, David Calcáneo, con síntomas de covid, contó a Efe que de ocho personas en su familia, tres integrantes se contagiaron recientemente.

El hombre dijo sorprendido que sus abuelos mayores de 60 años resultaron positivos al virus respiratorio a pesar de contar con las dos vacunas de Sinovac, por lo que acudió a aplicarse una prueba exprés por presentar síntomas.

'No es que no sean efectivas las vacunas, sino que el virus es demasiado fuerte, pero como población y sociedad no entendemos que tenemos que estarnos cuidando', apuntó.

Situaciones como esta, en la que personas vacunadas con al menos una dosis han dado positivo, se han registrado por decenas en buena parte del país, aunque para las autoridades es un asunto todavía menor.

Datos oficiales del Sistema de Información de la Red (IRAG), de la Secretaría de Salud, indican que la ocupación hospitalaria en camas con ventilador es del 42 % en Tabasco, mientras que con ventilador en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se sitúa casi en el 41 %.

La Secretaría de Salud en Tabasco, en su comunicado técnico, reportó que la cifra de hospitalizados en mayo era de 175 pacientes, pero que el mes de junio que está por concluir ya suma 242 pacientes por padecimiento respiratorio, por lo que para el próximo mes se podrían superar los 300 pacientes ingresados a distintos nosocomios.

Actualmente, la entidad ocupa el tercer lugar de casos activos a nivel nacional, con 2.558. De los cuales, las personas menores de 50 años son las que más se han contagiado en las últimas semanas.

En los primeros meses de 2021 se tenían hasta nueve ingresos al día, ahora llegan a 12 y temen que la cifra siga aumentando. EFE