El estadounidense Johnson y el mexicano Ancer asistirán al WGC México 2020

México, 7 ene (EFE).- El estadounidense Dustin Johnson, número cinco en la clasificación mundial de la PGA, y el mexicano Abraham Ancer asistirán al World Golf Championships-Mexico Championship (WGC), que se llevará a cabo el 17 al 23 de febrero en el Club de Golf Chapultepec de Ciudad de México.

Mediante un comunicado, los organizadores indicaron que Johnson buscará defender su título del año pasado, el segundo en su carrera del torneo mexicano.

La victoria en el WGC México fue la única para Johnson en la temporada 2019 de la PGA.

El estadounidense se ganó un lugar en el equipo de su país campeón de la Presidents Cup, el mes pasado, cuando compartió lugar con Tiger Woods.

En tanto, Ancer, el mejor mexicano ubicado en la clasificación, consiguió su plaza al torneo luego de que en agosto del año pasado ganó su pase al Championship Tour.

Ancer tuvo una buena temporada ya que fue segundo lugar en el Torneo Northern Trust, lo que le dio un boleto al torneo East Lake para cerrar la temporada como uno de los mejores 30 jugadores.

Gracias a estos resultados, Ancer logró un lugar en el equipo internacional de la Copa Presidente.

'Este torneo me ayudó mucho, jugué contra los mejores del mundo en un campo que no es fácil, eso me enseñó mucho', comentó el mexicano en el comunicado.

La edición 2020 del WGC México será la tercera en la carrera de Ancer, quien terminó en los sitios 52 en 2018 y 39 en 2019.

Junto a ellos han confirmado su participación jugadores como Bryson DeChambeau, Sungjae Im, Marc Leishman, Hideki Matsuyama, Louis Oosthuizen, Xander Schauffele, Webb Simpson y Gary Woodlan, quienes participaron en la Copa Presidente. EFE