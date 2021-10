El estadounidense Zhou gana su primera medalla de oro en Grand Prix de ISU

Las Vegas (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El patinador estadounidense Vincent Zhou completó una actuación brillante en el evento Guaranteed Rate Skate America que le permitió conseguir la medalla de oro del Grand Prix ISU.

El triunfo de Zhou puso fin a la racha ganadora del tres veces campeón mundial de ISU, su compatriota Nathan Chen, quien se llevó la medalla de bronce. La plata fue para el japonés Shoma Uno.

Zhou se tambaleó con un Lutz cuádruple y un flip y tres saltos cuádruples más, aunque ligeramente sub-rotados (q), más dos Axels triples en su rutina inspirada en las artes marciales de 'Crouching Tiger, Hidden Dragon'.

El medallista de bronce mundial de 2019 estableció lo mejor de una nueva temporada en el patinaje libre con 198,13 puntos, y en la global fue de 295,56 puntos.

'No creo que se haya asimilado todavía', dijo Zhou en la conferencia de prensa posterior al evento. 'Realmente no esperaba este resultado, pero lo que sí esperaba de mí era estar tan bien preparado y bien entrenado al máximo de mis posibilidades'.

'Creo que el solo hecho de concentrarme en eso todos los días en casa me llevó a hacer posible lo aparentemente imposible. Espero que sea un asunto recurrente durante el resto de esta temporada y seguir trabajando duro para hacer que sucedan cosas aún mejores'.

Patinando con un nuevo arreglo de 'Bolero' de Maurice Ravel, Uno aterrizó un bucle cuádruple algo inestable, dos combinaciones de dedos cuádruples y dedos dobles, un giro cuádruple y dos ejes triples.

El quad Salchow no estaba limpio y fue degradado. El medallista de plata olímpica de 2018 obtuvo 181,61 puntos y acumuló 270,68 puntos.

'Me siento honrado de terminar segundo', declaró Uno. 'Esta es una competencia de muy alto nivel, es increíble. Pero al mismo tiempo, cuando miro mis metas y lo que estoy apuntando, me enfrento a la realidad de que todavía no estoy allí. Trabajaré duro y entrenaré para mi próximo Gran Premio, que es el Trofeo NHK en Japón'.

Chen completó un quad loop, quad flip-triple toe, quad toe-Euler-double flip y quad toe-triple toe, así como un triple Axel en su rutina con una selección de música de Wolfgang Amadeus Mozart, pero duplicó el Lutz y Salchow. El tres veces campeón del mundo anotó 186,48 puntos y totalizó 269,37 puntos.

'(La racha ganadora) iba a terminar en algún momento. Estoy muy orgulloso de estos muchachos aquí, si alguien quiere romper mi racha ganadora, me alegra que sea él (Zhou)', señaló Chen. 'Estoy orgulloso de lo que he logrado en el pasado, pero en este momento lo único que puedo hacer es seguir adelante'.

El japonés Shun Sato (JPN) terminó cuarto con 247,05 puntos. El estadounidense Jimmy Ma bajó del tercer lugar al quinto con 228,12 puntos después de algunos errores, mientras que el checo Michal Brezina completó los seis primeros (227,47 puntos).

El francés Kevin Aymoz se retiró antes del Patinaje Libre por lesión y acabó en el undécimo lugar después del Programa Corto. EFE

