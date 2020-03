El estreno de 'A Quiet Place II', de Krasinski, pospuesto por el coronavirus

Nueva York, 12 mar (EFE).- El estreno de la cinta de John Krasinski 'A Quiet Place II', que protagoniza su esposa Emily Blunt, ha sido retrasado debido a la propagación del coronavirus, según anunció este jueves Paramount en un comunicado.

'Después de mucha consideración, y en vista de la actual situación en relación con el coronavirus y las restricciones en los viajes a nivel global y las concentraciones públicas, Paramount Pictures cambiará el estreno mundial de 'A Quiet Place II'', afirmó el estudio en el texto.

Paramount señaló además que el film llegará a los cines 'una vez se tenga un mejor entendimiento del impacto de esta pandemia en el mercado global de los cines', pero no ha dado una fecha concreta.

La secuela de 'A Quiet Place' tenía previsto lanzarse a nivel internacional el próximo 18 de marzo, mientras que llegaría a los cines del Reino Unido el 19 de marzo y a los de América del Norte el 20 de marzo.

Krasinski también publicó un comunicado en el que afirmó que una de las cosas de las que está 'más orgulloso' de la película es el hecho de que la gente ha dicho que es un film 'para ver todos juntos'.

'Claramente ahora no es el momento para hacer eso. Aunque estoy locamente emocionado porque todos vean la película, voy a esperar a sacar la película hasta que podamos verla todos juntos', explicó el actor y director de cine estadounidense.

El retraso en el estreno de 'A Quiet Place II' se une al de otras películas como 'Peter Rabbit 2', que el público no podrá ahora ver hasta el mes de agosto, mientras que la última entrega de James Bond, 'No Time to Die', ha sido pospuesta desde abril hasta el mes de noviembre, decisiones que se han tomado mientras cierran salas de cine por toda Europa, especialmente en Italia, con la propagación del COVID-19. EFE

